Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

ANKARA - İstişareler için ülkesine çağrılan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaldin, Ankara'dan ayrıldı. Büyükelçi Salahaldin, "Umarım ben döndüğümde ilişkiler doğru seyrine dönecek ve Türkiye, sadece küçük bir kesimin, cemaatin veya Müslüman Kardeşlerin değil, tekrar tüm Mısırlıların dostu ve müttefiki olmaya devam edecek" dedi.

Büyükelçi, ülkesine dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, istişareler için merkeze çağrıldığını, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek için görüşmeler yapacağını söyledi.

Salahaldin, "Ümit ederim bu değerlendirmeler ilişkilerin doğru ve normal seyrine dönmesini sağlar. Bu istişareler tamamlanıp, misyonunu yerine getirince döneceğim. Umarım ben döndüğümde ilişkiler doğru seyrine dönecek ve Türkiye, sadece küçük bir kesimin, cemaatin veya Müslüman Kardeşlerin değil, tekrar tüm Mısırlıların dostu ve müttefiki olmaya devam edecek.

Mısır'da Türkiye'nin birçok dostu olduğunu ve Türkiye deneyiminin hayranları bulunduğunu belirten Büyükelçi, "Ben tekrar en kısa zamanda bunun böyle olmaya devam edeceğini umuyorum" dedi.

Mısır'ın içişlerine özellikle de terörist saldırılar söz konusu olduğunda Mısırlıların karar vermesi gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Salahaldin, bu saldırıların kiliselere, polis merkezlerine, hükümet binalarına düzenlendiğini belirtti.

Salahaldin, "Buralar içinde insanlar ibadet ederken veya işlerini yaparken yakıldılar. Hiçbir ülke veya hiç kimse bunu kabul edemez. Basınınızın bunları konuşmaktan ve haber yapmaktan kaçınması, Mısır'da neler olup bitiği hakkında insanları bilgilendirmek konusunda yarar sağlamıyor. Bu aynı zamanda Ortadoğu'daki ülkeler için kötü örnek teşkil ediyor. Mısır'da olanlar Ortadoğu ülkeleri için alarm zilleri çalması anlamına geliyor. Halkımıza karşı yapılan terörist saldırıları haklı gösterecek hiçbir siyasi önkoşulu kabul edemeyiz" dedi.