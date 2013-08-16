Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

İstişareler için ülkesine çağrılan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaldin, Ankara'dan ayrıldı

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

İstişareler için ülkesine çağrılan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaldin, Ankara'dan ayrıldı

16 Ağustos 2013 Cuma 16:06
927 Okunma
Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

ANKARA  - İstişareler için ülkesine çağrılan Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaldin, Ankara'dan ayrıldı. Büyükelçi Salahaldin, "Umarım ben döndüğümde ilişkiler doğru seyrine dönecek ve Türkiye, sadece küçük bir kesimin, cemaatin veya Müslüman Kardeşlerin değil, tekrar tüm Mısırlıların dostu ve müttefiki olmaya devam edecek" dedi.

Büyükelçi, ülkesine dönmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, istişareler için merkeze çağrıldığını, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek için görüşmeler yapacağını söyledi.

Salahaldin, "Ümit ederim bu değerlendirmeler ilişkilerin doğru ve normal seyrine dönmesini sağlar. Bu istişareler tamamlanıp, misyonunu yerine getirince döneceğim. Umarım ben döndüğümde ilişkiler doğru seyrine dönecek ve Türkiye, sadece küçük bir kesimin, cemaatin veya Müslüman Kardeşlerin değil, tekrar tüm Mısırlıların dostu ve müttefiki olmaya devam edecek. 

Mısır'da Türkiye'nin birçok dostu olduğunu ve Türkiye deneyiminin hayranları bulunduğunu belirten Büyükelçi, "Ben tekrar en kısa zamanda bunun böyle olmaya devam edeceğini umuyorum" dedi.

Mısır'ın içişlerine özellikle de terörist saldırılar söz konusu olduğunda Mısırlıların karar vermesi gerektiğini vurgulayan Büyükelçi Salahaldin, bu saldırıların kiliselere, polis merkezlerine, hükümet binalarına düzenlendiğini belirtti. 

Salahaldin, "Buralar içinde insanlar ibadet ederken veya işlerini yaparken yakıldılar. Hiçbir ülke veya hiç kimse bunu kabul edemez. Basınınızın bunları konuşmaktan ve haber yapmaktan kaçınması, Mısır'da neler olup bitiği hakkında insanları bilgilendirmek konusunda yarar sağlamıyor. Bu aynı zamanda Ortadoğu'daki ülkeler için kötü örnek teşkil ediyor. Mısır'da olanlar Ortadoğu ülkeleri için alarm zilleri çalması anlamına geliyor. Halkımıza karşı yapılan terörist saldırıları haklı gösterecek hiçbir siyasi önkoşulu kabul edemeyiz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 16:07
Anahtar Kelimeler:
Mısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ