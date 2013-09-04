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Mısır'ın Ankara büyükelçisi dönmüyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedir Abdulbati, ülkelerinin Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaddin'in, "Türkiye'nin Mısır'ın içişlerine müdahelesi durmadıkça" görev yerine dönmeyeceğini söyledi.

Mısır'ın Ankara büyükelçisi dönmüyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedir Abdulbati, ülkelerinin Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Salahaddin'in, "Türkiye'nin Mısır'ın içişlerine müdahelesi durmadıkça" görev yerine dönmeyeceğini söyledi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 15:42
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Mısır'ın Ankara büyükelçisi dönmüyor

KAHİRE - Mısır Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bedir Abdulbati, AA muhabirinin, "Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın görev yerine dönmesi üzere Mısır'ın Ankara Büyükelçisi görev yerine gidecek mi?" sorusuna, "Mısır'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye'nin Mısır içişlerine müdahelesi durmadıkça, Kahire'de kalmaya devam edecek. Ankara büyükelçimizi, Kahire'ye istişare için çağırdık. Ayrıca Türkiye'nin Kahire büyükelçisinden buradan ayrılmasını da biz istemedik" cevabını verdi.

Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı'nın görev yerine gelmesiyle ilgili konuşan Abdulbati, "Botsalı'yı çağırmak kendi kararlarıydı. Görev yerine geri dönmesi de kendilerini ilgilendirir" dedi. 

Mısır'ın Ankara büyükelçisinin dönmesi için belirli şartlar olduğunu belirten sözcü, "Mısır'a yönelik açıklamalar, saldırgan tutum ve içişlerine karışılmasının durması gerekiyor. Bu şartlarda durumu tekrar değerlendiririz. Şu durumda, bizim konumumuz eskiden olduğu gibi devam edecek. Büyükelçimiz Ankara'ya döneceği zaman bunu duyururuz" dedi. 

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, 16 Ağustos'ta istişareler için Türkiye'ye çağrılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, dün Botsalı'nın görev yeri olan Kahire'ye bugün döneceğini açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 15:43
Anahtar Kelimeler:
Mısır
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