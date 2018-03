Mısır'daki gazeteciler için harekete geçin çağrısı

ANKARA



Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, başta uluslararası gazetecilik kuruluşları olmak üzere tüm medyayı, Mısır'daki anti demokratik uygulamalar ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin sona erdirilmesi için harekete geçmeye çağırdı.



Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, askeri darbenin ardından Mısır’daki gelişmeleri takip etmek için görev yapan Türk gazetecilere yönelik Mısır güvenlik güçleri ve "Baltacı" olarak tanımlanan sivil grupların şiddet eylemlerinin her geçen gün arttığı belirtildi.



Mısır’daki gelişmeleri takip edip, dünyaya duyurma görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerin görevlerini güçlükle yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"SKY Televizyonu Kameramanı Mikael Deane ve Dubai merkezli bir basın kuruluşunda çalışan Habibe Ahmet Abdulaziz’in öldürülmesinin ardından, El Fetih Camii’ne sığınan göstericilerin durumunu haber yapmak üzere Camide mahsur kalan TRT Muhabiri Metin Turan ve Anadolu Ajansı Muhabiri Hiba Zekeriya ile birlikte 10 gazetecinin de kuşatma altında kalması ve ardından gözaltına alınmaları tüm dünyada büyük bir kaygıyla izlenmiştir. TRT Muhabiri Metin Turan’ın hiçbir açıklama yapılmadan gözaltında tutulması ve bu keyfi gözaltı işleminin hala devam ediyor olması ülkemizde de endişeleri artırmaktadır."



Ülkede bir taraftan sivillere yönelik şiddet olayları devam ederken diğer taraftan özellikle Türk gazetecilere yönelik kötü muamele ve şiddete varan olaylarının arttığına işaret edilen açıklamada, "15 Ağustos'ta, Samanyolu Televizyonu Haber Muhabiri Adnan Topkapı ve Kameraman Ali İhsan, Kahire’nin Nasır City bölgesinde çekim yaparken Mısır güvenlik güçlerince 45 dakika polis aracında gözaltında tutulmuş, havalimanına ticari bir araçla ulaşmaya çalışan İHA Muhabiri Muhammet Nur Altınışık ise yolda baltacılar tarafından bir süreliğine alıkonulmuş, eşyalarına el konularak darp edilmek istenmiştir" ifadesine yer verildi.



Mısır makamlarının gazetecilerin çalışma şartlarını neredeyse imkansız hale getirecek kararları ve artan saldırılar nedeniyle bir grup Türk gazetecinin Mısır'ı terk etmek zorunda kaldığı belirtilerek, şu çağrıda bulunuldu:



"Mısır’daki gelişmeleri anbean duyuran gazetecilere yönelik bu kötü muamele, şiddet ve yıldırmaya yönelik saldırılara bir an önce son verilmesini istiyoruz. Mısır’da gazetecilik yapmanın imkansız hale geldiği bu ortamda, başta uluslararası gazetecilik kuruluşları olmak üzere, tüm medyayı Mısır’daki bu anti demokratik uygulamalar ve gazetecilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle harekete geçmeye çağırıyoruz. EBU, AB, ARTICLE 19, Güneydoğu Avrupa Medya Organizasyonu (SEEMO), Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Medya Özgürlüğü Birimi (AGİT), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), COPEAM, CMCA, Güneydoğu Avrupa Kamu Yayıncıları Birliği (EAPSMSEE), Bölgesel İşbirliği Konseyi’nin (RCC) halen gözaltında tutulan TRT Muhabiri Metin Turan’ın bir an önce serbest bırakılması ve gazetecilere yönelik şiddet ortamının sona erdirilmesi için bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz."





AA