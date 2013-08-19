''Mısır'daki en yetkili ağzımızdan bilgi aldım''

ANKARA



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı ile görüşmesine ilişkin, "Bütün olup bitenleri bizim oradaki en yetkili ağzımızdan geniş bir şekilde dinledim, bilgi aldım. Mısır'ın içinde yaşadığı bu kaostan çıkmasına nasıl yardımcı oluruz, olabiliriz, bütün bunları çok detaylı bir şekilde konuştuk" dedi.



Gül, güven mektubunu sunacak Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze'yi Çankaya Köşkü'nde kabulünden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Mısır'daki gelişmeler üzerine istişarede bulunmak için Ankara'ya çağırılan Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Botsalı ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül, "Bütün olup bitenleri bizim oradaki en yetkili ağzımızdan geniş bir şekilde dinledim, bilgi aldım. Mısır'ın içinde yaşadığı bu kaostan çıkmasına nasıl yardımcı oluruz, olabiliriz, bütün bunları çok detaylı bir şekilde konuştuk. Hem bilgi aldım hem de bu analizleri yaptık arkadaşlarımızla" diye konuştu.



Botsalı'nın Kahire'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya da Gül, "Biz zaten istişare için çağırdık" yanıtını verdi.





AA