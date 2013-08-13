Mısır'da göstericilere polis müdahalesi

KAHİRE

Mısır'ın başkenti Kahire'de Vakıflar ve İçişleri Bakanlığı önünde gösteri yapan darbe karşıtı eylemcilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Kahire'deki Abidin Semti'nde bulunan Vakıflar Bakanlığı ve bitişiğindeki İçişleri Bakanlığı önüne gelen yüzlerce gösterici, askeri müdahaleyi ve darbenin yanında yer alan Ezher Şeyhi Ahmed Et-Tayyib'i protesto etti.

"Askeri yönetim devrilsin" şeklinde slogan atan göstericilere polis gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Polisin müdahalesinin ardından "Baltacı" olarak adlandırılan grupların da demokrasi yanlısı göstericilere taşlarla saldırdığı belirtildi.

Görgü tanıkları, olayda en az 5 kişinin atılan taşlarla yaralandığını ve bir çok kişinin polisin kullandığı gazdan etkilendiğini ifade etti.

Bir çok kentte gösteri düzenlendi

Demokrasi yanlıları, Kahire'nin yanı sıra bir çok kentte büyük çaplı gösterilerle darbeyi protesto etti.

Başkent Kahire'nin çeşitli semtlerindeki adalet ve kalkınma bakanlıkları ile kamu kuruluşları önünde toplanan binlerce kişi, ayrı ayrı gruplar halinde protesto gösterisi başlattı. Protestocu gruplar, askeri darbe ve Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi aleyhine sloganlar attı.

Demokrasi yanlısı eylemlerden dolayı başkent Kahire'de bir çok cadde trafiğe kapanırken, bir çok noktadan yürüyüşe geçen göstericilerin, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarının yanı sıra Ramses, Lübnan ve Sekinet meydanlarında toplanmaya başlayacakları belirtildi.

Mısır'ın ikinci büyük kenti İskenderiye ve bir çok kentte de göstericiler, başta valilik olmak üzere çeşitli bakanlıklar ile kamu kuruluşlarının bu ildeki temsilciliği önünde toplanarak, ordunun müdahalesi ve askeri darbe sonrası gerçekleşen atamaları protesto ediyor.

Ellerinde darbe karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Asyut'ta valilik duvarlarına, ordunun müdahalesiyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin posterlerini astı. Beni Süveyf kentinde de motosikletlerle konvoy oluşturan grup, protestoculara destek verdi.

Nil deltasında yer alan Mansura, Şarkıyye, Dimyat ile Süveyş kanalı boyunca uzanan Süveyş, İsmailiye ve Port Said kentlerinde darbe karşıtı büyük gösteriler yapılıyor.

Süveyş kentinde dün grev yapan işçilere askerin müdahelesine tepki gösteren bir çok işçi sendikası ile insan hakları örgütleri de darbe karşıtı protestoculara destek verdi.

Sina Yarımadası'nda bulunan El Ariş ve Refah kentlerinde ise bedevi kabileleri tarafından oluşturulan yüzlerce araçlık konvoyla darbe protesto edildi. Araç konvoylarından dolayı El Ariş ile Refah kentleri arasında ulaşım bir süre aksadı.