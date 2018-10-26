Mısıra destek üreticileri sevindirdi

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) geçen yıl tonunu 760 liradan aldığı mısırı bu yıl 950 liradan alacağı müjdesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde GAP Eylem Planı kapsamında sulanabilen arazilerin artmasına paralel olarak tarımsal üretim de katlanıyor.

Pamuk, buğday, kırmızı mercimek ve arpanın önemli üretim merkezlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, mısır üretimi de her geçen yıl artıyor.

Kentte 2004 yılında 72 bin 37 ton olan mısır üretimi, geçen yıl yaklaşık 750 bin tona ulaştı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kısa süre önce TMO tarafından geçen yıl tonu 760 liraya alınan mısırın, bu yıl 950 liradan alınacağını müjdelemesi de sevindirdi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, yaptığı açıklamada, devlet desteğindeki artışın çiftçiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Buğday ve arpadan sonra ikinci ürün olarak Şanlıurfa'da mısır ekildiğini belirten Eyyüpoğlu, "Ülkemizde Adana ve Konya'dan sonra en fazla mısır Şanlıurfa'da üretiliyor. Türkiye'deki mısırın yüzde 8'i şehrimizde üretiliyor. Bu yıl mısırda güzel bir verim bekliyoruz. Çünkü çiftçilerimiz oldukça bilinçlendi. Bu yıl dönüm başına bin 300 kilogram ürün bekliyoruz. Mısıra devlet desteğinin artmaya başlaması üretim alanlarını da doğal olarak sonraki yıllarda artıracaktır." diye konuştu.

"Fiyat artışına çok sevindik"

Çiftçilerden Ahmet Doğan da 15 yıldır ikinci ürün olarak mısır ektiğini söyledi.

Mısır alım fiyatlarının artmasının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Doğan, "Fiyat artışına çok sevindik ancak gübre ve mazot fiyatlarında bir iyileştirme olursa çok güzel olur. Bu yıl verim beklediğimiz gibi iyi oldu. Yetkililer bize mazot ve gübre fiyatlarında destek olursa daha fazla üretimin olacağına inanıyorum." dedi.

Müslüm Aykurt ise mısır veriminin bu sene bekledikleri gibi iyi olduğunu kaydetti.

Son açıklanan fiyatların çiftçileri mutlu ettiğini dile getiren Aykurt, "Mısırda bu yıl verim geçen senelere göre daha iyi. Mısıra devlet desteğinin yüzde 25 artmasına tüm çiftçiler gibi çok sevindik. İnşallah bu destek daha da artar. Çünkü mazot ve gübre fiyatlarındaki artışlar bizi etkiliyor. Ürün ve fiyat iyi olmayınca çiftçilerimiz ilçe veya ile göç ederek başka işle uğraşıyor. Çiftçi göçünün engellenmesi için çiftçilere yapılan desteklerin devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.