Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto ettiler

İSTANBUL

Türkiyeli sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Suriye ve Mısır Halkları Dayanışma Platformu'nca, katliamlarla sarsılan Mısır ve Suriye halkına destek için Fatih Camisi'nde protesto gösterisi düzenlendi.

Üzerilerinde "Rabia işareti" bulunan tişörtler giyen ve rozetler takan vatandaşlar, öğle saatlerinde Fatih Camisi'nde toplanmaya başladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu katılımcıların ellerinde Mısır ve Suriye bayrakları taşıdığı görüldü.

Fatih Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından avluda toplanan vatandaşlar, tekbirler ve başta Esed ile Sisi'ye yönelik tepkilerini dile getiren çeşitli sloganlar eşliğinde Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önüne kadar yürüdü. Polis, güzergah boyunca grubun rahatça yürüyebilmesi için yolu açtı.

Yoldan geçen vatandaşlar da otomobillerinden "Rabia" işareti yaparak ve alkışlarla grubu, destekledi.

Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay, belediye binasının önünde yaptığı konuşmada, "İslam coğrafyasının kaderi kan gölü olmak, Müslüman halkların kaderi de kan gölünde boğulmak değildir. Bilinmesi gereken en yalın gerçek şudur; İslam coğrafyası ve Müslüman halklar ne despotik iktidarların ne de sömürgeci devletlerin ahlaksız ve hukuksuz tahakkümlerine boyun eğmek mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

Kocatepe Camisi'nde gıyabi cenaze namazı

Müslümanlar Dayanışma Platformu üyeleri, Suriye'de sivil halkı hedef alan kimyasal silah saldırısını ve Mısır'daki darbe karşıtlarına yapılan katliamı protesto etti.

Kocatepe Camisi avlusunda cuma nazamının ardından toplanan grup, Suriye'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kaldı. Namazdan sonra, Suriyeli ve Mısırlı Müslümanlar için dua edildi.

Sık sık tekbir getiren ve elleriyle Rabia işareti yapan gruptakiler, "Şehitler ümmetin onurudur" ve "Katil Esed Suriye'den defol" sloganları attı.

Öte yandan cuma namazını Kocatepe Camisi'nde kılan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, avluda 3 cenaze için kılınan namaza da katıldı.

Kocaeli

İzmit Sabrı Yalım Parkı'nda toplanan İnsan Hakları Savunucuları Derneği'ne üye bir grup, "Suriye'de insanlar değil, insanlık öldü", "Suriye'deki katliamı lanetliyoruz", "bebekler değil, insanlık öldü" yazılı pankartlar açtı.

Grup, basın açıklamasının ardından çeşitli sloganlar atarak dağıldı.

Van

Van'da Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ve Suriye'de ordu güçlerinin kimyasal saldırısında katledilen insanlar için Hazretti Ömer Camisinde Cuma namazı sonarası protesto gösterisi düzenlendi.

Gösteride, Rabia işaretinin içerdiği birçok anlam olduğu, bu işaretin Mısır, Suriye, Somali, Filistin, Çeçenya, Doğu Türkistan ve Filpinler'i temsil ettiği ifade edilirken, Zeynep Tekin adlı kız çocuğu Mısır'da İhvan Lideri Muhammed El Biltaci'nin darbeci askerler tarafından katledilen kızı Esma için yazdığı mektubu okudu.

Kayseri

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri'nin öncülüğünde vatandaşlar, cuma namazı için tarihi Hunat Cami'nde bir araya geldi.

Cuma namazının ardından çok sayıda kişi, Şam'da kimyasal silah saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuk ve yetişkinler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Çocuk ve kadınların da saf tuttuğu namazın ardından saldırıda hayatını kaybedenler ve zulmün bir an önce bitmesi için dua edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesinde toplanan kalabalık, üzerinde Seyit Kutup, Hasan El Bena ve Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu döviz ve pankartlar açarak, Suriye ile Mısır halkı lehine sloganlar attı. Grup, tekbir ve sloganlar eşliğinde Topçu Meydanı'na kadar yürüdü.

Grup adına konuşan Verenel Derneği Başkanı Ahmet Sevim, Suriye ve Mısır'da mazlum halka yönelik katliamlar yapıldığını belirtti.

Adıyaman

Adıyaman'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu öncülüğünde biraraya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Burada gıyabi cenaze namazı kılan katılımcılar, Suriye'deki ve Mısır'daki katliamları protesto eden pankartlar taşıdı, "Rabia" işareti yaptı, bu işaret bulunan tişörtler giydi.

Elazığ

Elazığ'da İzzetpaşa Camisi avlusunda cuma namazı sonrası toplanan grup, Mısır ve Suriye'deki katliamlarda ölen siviller için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Vatandaşlar, daha sonra Mısır ve Suriye'deki katliamlarda ölen siviller için dua etti.

Erzurum

Erzurum'da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nın koordinesinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye binlerce kişi cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanarak, "Müslüman zulme boyun eğmez", "Biz Müslüman kardeşleriz", "Darbeciler yenilecek, Müslüman kardeşler kazanacak" şeklinde pankartlar açtı. Rabia işareti yapan grup üyeleri, ellerindeki Mısır, Suriye ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi.

Mısır ve Suriye'de hayatını kaybedenler için yapılan duanın ardından grup dağıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup kadın da Rabia işareti yaparak eyleme destek verdi.

Iğdır

İlim Yayma Cemiyeti Iğdır şubesince Merkez Camisi önünde cuma namazının ardından bir araya gelen çok sayıda kişi, "Darbeye sessiz kalanlar, bu katliamın suç ortaklarıdır", "Türkiye'den Mısır'daki kardeşlere bin selam", "Zalimler için yaşasın cehennem" yazılı dövizler açıp slogan atarak, Haydar Aliyev Parkına kadar yürüdü.

Ardahan

Ardahan'da Memur-Sen ve diğer sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlediği programda Merkez Camisi önünde toplanan grup Mısır ve Suriye'de katliamlarda hayatını kaybedenler için Ardahan Müftüsü Galip Akın tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Ağrı

Cuma namazı sonrası Merkez Cami önünde İHH, MAZLUM-DER, İHA-DER gibi sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde "Hani biz iman kardeşiydik", "Kardeşlik bedel ister", "Zulmün topu, tüfeği varsa Müslüman'ın Rabbi var", "Yaşasın Suriye ve Mısır direnişimiz" yazılı pankartlarla bir süre slogan atarak, Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliamı ve Suriye'deki kimyasal silahlı saldırıyı protesto etti.

Eleşkirt ilçesinde de cuma namazı sonrası Mısırla Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine Yunus Emre Caddesinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, Mısır ve Suriye'de hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kars

Kars'ta da Fethiye Camisi avlusunda cuma namazından sonra bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği Kars Şubesi öncülüğündeki bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri çeşitli sloganlar atarak Mısır ve Suriye'deki katliamı protesto etti.

Diyarbakır

Diyarbakır Ulucami'de kılınan cuma namazı sonrasında Mustazaflar Cemiyetince organize edilen ve 26 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği bir gösteri yapılarak Suriye'de kimyasal gaz kullanılması ve Mısır'daki katliam protesto edildi.

Açıklama sırasında, sık sık tekbir getirilerek Suriye ve Mısır'daki yönetimler aleyhine sloganlar atıldı.

Mardin

Mardin'de Şam'daki kimyasal silah saldırısı sonucu yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ve Mardin -Suriye Yardımlaşma Platformu Tertip Komitesi Başkanlığınca düzenlenen programda 13 Mart Mahallesi'ndeki Fuat Yağcı Camisi'nde, Mardin Belediye Başkanı Beşir Ayanoğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ ve Müftü Yardımcısı Mahsum Taşçı ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar cuma namazının ardındanMısır ve Suriye'deki katliamlarda hayatını kaybedenler ile zulüm gören Müslümanlar için dua etti.

Katılımcılar daha sonra cami avlusunda gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bingöl

Bingöl’de, cuma namazının ardından bir araya galan vatandaşlar, Mısır ve Suriye için dua etti.

Bingöl-Mısır Halkıyla Dayanışma Platformu öncülüğünde başlatılan dua programının üçüncüsü, cuma namazının ardından Hacılar Camisi avlusunda gerçekleştirildi.

Namazın ardından avluda toplanan vatandaşlar, ilahiyatçı Tahir Gündüz’ün yaptığı duaya eşlik ettiler. Dua programına katılan vatandaşlar, elerinde taşıdıkları döviz ve pankartlar eşliğinde Rabia işareti yaparak Mısır ve Suriyeli Müslümanlara destek gösterisinde bulundu.

Siirt

Çarşı Hacı Abdülhakim Sancak Camisi'nde kılınan cuma namazında hutbeyi il müftüsü Faruk Arvas okudu. Gözyaşlarına hakim olamayan Arvas, İslam dininin kardeşliği ve barışı öngördüğünü ve zalimlerin mutlaka cezalandırılacağını söyledi.

Daha sonra kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Ahmet Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman Barosu, Suriye'de kimyasal silahların kullanılması sonucu yaşanan katliamı kınadı.

Batman Barosundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Savaşta olsa bile sivillere yönelik toplu katliamların toplumsal sonuçları da vicdanlardaki hasarı da daha büyüktür. Bu nedenle Suriye'deki Baas rejiminin akraba olduğu Irak Baas rejiminin Halepçe'deki katliamını andıran zulmü, Suriye savaşının en kara sayfalarından biri olarak hatırlanacaktır. Suriye'de yaşanan bu insanlık dramı, uluslararası güçlerin, bölge devletlerinin siyasi hesapları arasında kaybolmakta, daha acısı bu kirli siyasetlerin malzemesi haline gelmektedir. Bu katliamlar ve siyasi hesaplarla sadece Suriye'nin masum insanları yaşamını yitirmemekte, insanlık vicdanı ve değerleri de yara almaktadır. Failleri insanlığın vicdanında mahkum olduğu insanlığa karşı işlenen bu suçları, yaşanan katliamları şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz.''

Giresun

Giresun'un Eynesil ilçesinde bir grup vatandaş Cuma namazının ardından Yeni Cami önünde toplanarak Şam'da kimyasal silahla hayatını kaybedenler ve Mısır'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından katliamlara tepki göstererek sloganlar attı.

Sinop

Sinop Alaaddin Camii ve Gerze Merkez Camii'nde, Suriye ve Mısır'daki katliamda hayatını kaybedenler için cuma namazı sonrası, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sinop Alaaddin Camii İmamı Abdullah Güney'in kıldırdığı cenaze namazına,Vali Yavuz Selim Köşger, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Cahit Can, Sinop AK Parti İl Başkanı Cengiz Tokmak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum

Mısır ve Suriye'de gerçekleştirilen katliamlarda ölenler için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İnsani Yardım Vakfı, İlke-Der, Özgür-Der ve Eğitim-Bir-Sen Çorum Temsilciliği tarafından oluşturulan Çorum Mısır ve Suriye Müslümanlarıyla Dayanışma Platformunca, Mısır ve Suriye'de gerçekleştirilen katliamlar lanetlenerek, protesto edildi.

Platformun çağrısı üzerine cuma namazına müteakip Ulucami'de toplanan vatandaşlar, katliamlarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçı tarafından kıldırılan cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de de cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ve Suriye'deki kimyasal silah saldırısını protesto ederek, gıyabi cenaze manazı kıldı.

Rize

Rize'de bir grup kadın, Mısır ve Suriye'de yaşanan katliamlar nedeniyle gösteri yaptı.

Cumhuriet Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Mısır'a selam direnişe devam, Dualarımız Mısır ve Suriye için, Kardeşlerimiz için el ele" yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar bir süre oturma eyleminin ardından "Rabia" işareti yaptı, daha sonra Mısır ve suriye için dua etti.

Çanakkale

Necippaşa Camisi önünde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Mısır ve Suriye'de katliamlar yapan güçler aleyhine slogan attı.

Dua ettirilmesinin ardından grup adına konuşan Halit Kubilay Fırat, İslam coğrafyasında ölen ve zulüm görenlere destek olmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.