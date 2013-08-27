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Mısır ve Suriye'deki katliamlara suç duyurusu

Tulip Forum sivil toplum oluşumunun üyeleri, Mısır'daki katliam ve Suriye'deki kimyasal silah saldırısının sorumlularının cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunacak.

Mısır ve Suriye'deki katliamlara suç duyurusu

Tulip Forum sivil toplum oluşumunun üyeleri, Mısır'daki katliam ve Suriye'deki kimyasal silah saldırısının sorumlularının cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunacak.

27 Ağustos 2013 Salı 07:56
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Mısır ve Suriye'deki katliamlara suç duyurusu
İSTANBUL

Tulip Forum sivil toplum oluşumunun üyeleri, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ve Suriye'deki kimyasal silah saldırısının sorumlularının cezalandırılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunacak.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen Tulip Forum üyeleri, Mısır ve Suriye'deki katliamlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan İsrafil Kahraman, tüm insanlık için barış, demokrasi, eşitlik ve ayrımcılığa karşı mücadele etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Mısır ve Suriye'deki katliamlara değinen Kahraman, yaşananlar karşısında sessiz kalmayarak, sorumluların cezalandırılması için 2 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Kahraman, savcılığın Roma Statüsü'nün 13. ve 15. maddelerine göre elde edeceği delillerden yola çıkarak resmen soruşturma açabileceğini belirterek, "Mısır ve Suriye'de masum insanlara karşı hedef gözetmeksizin ateş açılarak yapılan katliamların statünün 7. maddesi kapsamında 'insanlığa karşı işlenmiş suçlar' olarak cezalandırılması için yapacağımız başvuru sonucunda soruşturma başlatılabilecektir" dedi.

İsrafil Kahraman, forum üyelerinin çoğunluğunun Almanya vatandaşı olduğunu anlatarak, bu nedenle bu ülkenin şansölyeliğine de yazılı müracaatta bulunacaklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de olaylar için harekete geçmesini beklediklerini dile getiren Kahraman, "Sorumlular hakkında, insanlığa karşı işlenen suçlar ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı nezdinde gerekli soruşturmanın başlatılması için harekete geçmesini talep ediyoruz. Bu amaçla 4 Eylül 2013 tarihinde BM Brüksel Temsilciliği'ne yazılı müracaatta bulunacağız" diye konuştu.

Türkiye'deki yetkililerin kendilerinin yaptığı müracaatları takip etmesini istediklerini aktaran Kahraman, bu amaçla Başbakanlığa başvuracaklarını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 27.08.2013 07:57
Anahtar Kelimeler:
Tulip Forum
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