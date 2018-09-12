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Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, modern tarım teknikleri ve tohumunda yapılan ıslah çalışmaları sayesine Diyarbakır'da her geçen yıl ekim alanı artarak bu yıl 250 bin dekara ulaşan mısırda 340 bin ton rekolte bekleniyor.

Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, modern tarım teknikleri ve tohumunda yapılan ıslah çalışmaları sayesine Diyarbakır'da her geçen yıl ekim alanı artarak bu yıl 250 bin dekara ulaşan mısırda 340 bin ton rekolte bekleniyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:13
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Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi

Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri, modern tarım tekniklerinin kullanılması ve tohumunda yapılan ıslah çalışmaları sayesinde mısır Diyarbakır çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Bakanlıkça sağlanan destekler ve çalışmalarla Diyarbakır'da mısır ekim alanı her geçen yıl artıyor. 10 yılda ekim alanı yaklaşık 10 kat artarak 250 bin dekara ulaşan mısırda bu yıl 340 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 7 milyon dekar tarım arazisinin 1 milyon 600 bin dekarının sulandığını, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla 4 milyon 200 bin dekar alanın tamamının sulamaya açılacağını söyledi.

Sulu tarımda pamuk ve mısırın ön plana çıktığı kentte mısır üretiminin önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Atalar, "Son yıllarda bakanlığımız tarafından yapılan destekler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerce geliştirilen üstün verimli çeşitler sayesinde mısır tarımı rağbet görmeye başladı. Buna bağlı olarak ekim alanları ve üretimimiz de arttı." dedi.

Atalar, Diyarbakır'da 2006'da yaklaşık 50 bin dekar alanda mısır ekimi varken bugün bu alanın 250 bin dekara ulaştığını ifade ederek, 2006 yılındaki üretim miktarı 44 bin ton civarındayken geçen yıl itibarıyla bu miktarın 300 bin ton dolayında olduğunu aktardı.

Bu yıl da yaklaşık 340 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Atalar, "Mısır tarımı çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Bu nedenle Diyarbakır'da her geçen gün mısır tarımı gelişim gösteriyor." diye konuştu.

"Verimde ciddi artış var"

Atalar, ilde 2006 yılında dekar başına verimin 873 kilogram olduğunu, ıslah çalışmaları, elde edilen tohumların yetiştirilmesi, ve modern tarım aletlerinin kullanması sayesinde ortalama verimin 1350 kilograma ulaştığını vurguladı.

Dekar başına 1800 kilograma kadar verim alan çiftçilerin bulunduğunu anlatan Atalar, "Verimde ciddi bir artış var ve bu da çiftçimizin net karını artırdı. Mısır tarımı karlı olunca çiftçinin buna yönelmesi ve ekim alanlarının artması anlamına geldi. Ülkemizin de ihtiyacı olan bir üründeki bu gelişmeler oldukça memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

"Devletimize sağladığı destekler için teşekkür ederiz"

Bismil ilçesinin Bozçalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Adnan Bozçalı da 7 yıl öncesine kadar pamuk ekimi yaptığı 700 dönüm tarlasında artık mısır ürettiğini söyledi.

"Mısırın pamuğa göre ekimi daha kolay ve sattığımızda paramızı daha erken alıyoruz. Şu anda mısır hasadı yapıyorum en geç 10 güne kadar param hesabıma geçiyor." diyen Bozçalı, gübre ve mazotu peşin alabildiklerini, ödemelerini de daha rahat yaptıklarını ifade etti.

Bozçalı, verim artışının çiftçilerin mısıra yönelmesinde etkili olduğunu dile getirerek, "Pamuktan mısıra geçince dekardan 1100 kilogram verim alıyorduk, gayet memnunduk. Zirai aletler ve yeni tohum çeşidi sayesinde şu an dekara 1700 kilogram verim alıyorum. Gayet memnunuz. Verimdeki artış tohuma da bağlı. İyi kazanıyoruz, Allah razı olsun. Devletimize bize sağladığı destekler için teşekkür ederiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ertan AtalarMısırDiyarbakırlı çiftçiDiyarbakır
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