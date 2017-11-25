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Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum

Başbakan Yıldırım, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar." dedi.

Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum

Başbakan Yıldırım, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar." dedi.

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:33
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Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum

İSTANBUL

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması"nda konuştu. 

Konuşmasının başında Mısır'da dün yaşanan terör saldırısına değinen Yıldırım, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında ibadet ederken insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar. Bu vesiyle Rahmet-i Rahman'a kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyorum ve Mısır halkına da başsağlığı diliyorum. Türk milletinin duası ve desteği kardeşlerimizle beraberdir." diye konuştu. 

Buluşmayla yolu Türkiye'den geçmiş bu büyük ailenin bütün bireyleriyle yeniden iletişim kurmak, hasbihal etmek ve hayat hikayelerini dinlemek istediklerini dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördük ki 1960'lı yıllarda mezun olmuş, geçen yıl da mezun olmuş kardeşlerimizin hiçbirinde Türkiye sevgisi geçen sürede azalmamış, artarak devam etmiş. Maşallah Türkçeleri de ilk günkü gibi güzel ve taze. Türkiye mezunları gözde meslek sahipleri olmuş, bazıları hatta ülkelerinde Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev almışlar. İşte aramızda Somali Bayındırlık ve İskan Bakanı, Bosna Hersek Neretva Kantonu Eğitim ve Kültür Bakanı, Çeçenistan Başbakan Yardımcısı, Filistin Telekomünikasyon Bilgi Teknolojileri ve Ulaştırma Bakanı var. Akademisyenlerden hukukçulara, bürokratlardan doktorlara, mühendislerden gazetecilere kadar birçok değişik meslek grubundan arkadaşlarımız bugün bizimle beraber. Hepimizin ortak paydası, ülkelerimizin ve bizlerin ebedi kardeşliği."

"Türkiye'nin insan kaynağı hazinesi"

Başbakan Yıldırım, bugünkü etkinlikte 110 ülkeden katılımcı olduğuna işaret ederek, konukların bıraktıkları ile şimdiki Türkiye arasında ne fark olduğunu görmelerini istediklerini aktardı. 1960'lı yıllarda 8 üniversitesi olan Türkiye'de bugün 185 üniversite bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye'nin 160 ülkeye yayılmış 150 bin civarında Türkiye mezunu var. Bu insan kaynağı hazinesi, Türkiye'nin kardeş coğrafyalarla nasıl bir bütün olduğunu, dostluk köprüleri kurmadaki tarihi başarısının güzel bir örneğidir." ifadelerini kullandı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından son derece hassas ve çalkantılı bir dönem geçirildiğinin de altını çizen Başbakan Yıldırım, bugün artık dünyanın hiçbir ülkesinin, diğer ülkelerdeki olaylardan, gelişmelerden kendini ayrı tutamayacağını vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanYıldırımMısırTerörönce Vatan
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