Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
Cavaliers zorlanmadı
Cavaliers zorlanmadı
'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
'Giselle' balesi 10 yıl aradan...
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz'
'Gençlerle iyi bir çekirdek kadro...
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların hayali
'Sivrihisar cebesi' hala gelinlik kızların...
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor
Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor

Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu

'e-Devlet' üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti.

Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu

'e-Devlet' üzerinden mirasçılık belgesine yönelik bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyonu geçti.

24 Mart 2018 Cumartesi 11:11
0 Okunma
Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla mirasçılık belgesinin "e-Devlet" üzerinden verilmesine başlanmasının ardından bugüne kadar yapılan işlem sayısı 2 milyon 81 bin 404'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sulh hukuk mahkemelerinin kararıyla verilen mirasçılık belgelerine "e-Devlet" üzerinden ulaşılmasına yönelik çalışma yaptı.

Bakanlığın, "e-Devlet" üzerinden sunduğu hizmetler arasına "Veraset İlamı Sorgulama" da eklendi.

"e-Devlet" üzerinden, ölüm tarihi 1990 yılı ve sonrası olan kişilerin mirasçılık belgesinin verilmesine 22 Şubat'ta başlandı.

Mirasçılık belgesinin "e-Devlet"ten verilmeye başlandığı ilk gün 2 bin 540 işlem yapıldı. Yeni uygulamanın başladığına ilişkin duyuruların yapılmasıyla giriş sayısı arttı.

Uygulamanın başladığı bir ay içerisinde 2 milyon 81 bin 404 kişi mirasçılık belgesine "e-Devlet Kapısı"ndan ulaştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıE-DevletMiras SorgulamaE-Devlet Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
"Herkesin birbirine destek olması gerekir"
"Herkesin birbirine destek olması gerekir"
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak
Akıncı Üssü davasında gerginlik: 4 gözaltı
Akıncı Üssü davasında gerginlik: 4 gözaltı
Türkiye turizm tanıtım platformları arasında dünyada ilk beşte
Türkiye turizm tanıtım platformları arasında dünyada ilk beşte
Belediye personelini taşıyan servis otobüsü eve çarptı
Belediye personelini taşıyan servis otobüsü eve çarptı
3731 terörist etkisiz hale getirildi
3731 terörist etkisiz hale getirildi
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı
Afrinliler Mehmetçik ile cuma namazı kıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ