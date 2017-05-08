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Minik Özge için hukuki süreç başlıyor

Bebekken sol bacağı kesilen Minik Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek sözünün ardından Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'nün yönlendirmesiyle avukat Özdemir ile görüştü.

Minik Özge için hukuki süreç başlıyor

Bebekken sol bacağı kesilen Minik Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek sözünün ardından Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'nün yönlendirmesiyle avukat Özdemir ile görüştü.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 17:38
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Minik Özge için hukuki süreç başlıyor

ANTALYA

Sol bacağı bebekken kesilen ve evinin tavanına yapılan düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ın babası Ali İhsan Yıldırım, avukat Mustafa Özdemir ile görüştü.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile ile görüşmesinin ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün kendisine ulaşarak aileye destek olmasını istediğini ifade etti. 

Özge'nin ayağının "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesildiğinin belirtildiğini kaydeden Özdemir, ancak ailenin aldığı sağlık raporlarında bu hastalığın bulunmadığını dile getirdi.

Ailenin daha önceki suç duyurusunda Özge'nin sağlık durumu değerlendirmesinin dosyaya konulan tetkikler üzerinden yapıldığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Ailenin, bu dosyaya konulan değerlerin oynandığına ilişkin iddiaları var. Bu nedenle evrakta sahteciliğe ilişkin de suç duyurusunda bulunacağız. Soruşturmanın yenilenmesini talep edeceğiz. Buradan netice alınamaması doğrultusunda Adalet Bakanlığına başvurarak 'kanun yararına bozma' usulünden yararlanacağız ve savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasını talep edeceğiz. Bebeğin hayatı söz konusu. Bu durum savcılıkta dosya üzerinden yapılan inceleme ile sonuçlandırılacak bir olay değil. Geniş kapsamlı bir araştırma gerekiyor. Bunun için soruşturma değil kovuşturma da yapılması gerekiyor. Mutlaka dava açılması ve dava üzerinden inceleme yapılması gerekiyor."

Özdemir, davanın yeniden açılması halinde sorumlular hakkında "evrakta sahtecilik, taksirle yaralamaya sebep ve kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan cezalandırılmalarını talep edeceklerini sözlerine ekledi. 

"Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum"

Baba Ali İhsan Yıldırım ise hukuki süreç tekrar başlayacağı için mutlu olduğunu ifade etti. Kızının herhangi bir hastalığı bulunmamasına rağmen ayağının kangren olması nedeniyle kesildiğini savunan Yıldırım, "Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum ve ceza alacaklarına eminim. Yeniden dava açılacağına inancımız sonsuz." diye konuştu.

Baba Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırtıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, cumhuriyet savcılığı, yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÖzgeHukuki SüreçMinik Özge
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