Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99237
ALTIN
234.381
DOLAR
6.0913
STERLİN
7.9952
EURO
7.1319
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme...
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs için çizecek
Dünya karikatüristleri 2. kez Kudüs...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Minik öğrenciler için 'basketbol potası' şeklinde çöp kutuları

Görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesince, çocuklara temizlik bilincini aşılamak amacıyla okullara basketbol potası şeklinde çöp kutuları yerleştirildi.

Minik öğrenciler için 'basketbol potası' şeklinde çöp kutuları

Görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesince, çocuklara temizlik bilincini aşılamak amacıyla okullara basketbol potası şeklinde çöp kutuları yerleştirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:32
0 Okunma
Minik öğrenciler için 'basketbol potası' şeklinde çöp kutuları

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Şırnak'ın Cizre Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla hem okulların temiz kalması hem de öğrencilere temizlik bilincini aşılamak amacıyla okullara "basket çöp potaları" yerleştirildi.

Belediyenin, okulların bahçesine "temiz insan, temiz çevre" sloganıyla çevreye duyarlılığını arttırmak için yerleştirdiği kutular sayesinde öğrenciler, çöplerini eğlenceli bir şekilde topluyor ve çevrelerinin temiz kalmasını sağlıyor.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan da çocuklarda temiz çevre duyarlılığını arttırmak için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıBasket çöp PotalarıKhkCizre Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Televizyonun Ramiz Dayısı: Tuncel Kurtiz'
'Televizyonun Ramiz Dayısı: Tuncel Kurtiz'
"Yeni Havalimanı markamız olacak"
"Yeni Havalimanı markamız olacak"
Sınır ihlali yapan Umut Ali Özmen Türkiye'de
Sınır ihlali yapan Umut Ali Özmen Türkiye'de
Okmeydanı'ndaki dönüşüm infografikle anlatıldı
Okmeydanı'ndaki dönüşüm infografikle anlatıldı
FETÖ'nün sözde 'il ablası'na hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'il ablası'na hapis cezası
Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
İstinaf Atalay Filiz'in cezasını onadı
İstinaf Atalay Filiz'in cezasını onadı
Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara'da sıcaklık artıyor
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ