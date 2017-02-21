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Minibüsün çarptığı bisikletli öldü

Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün güvenlik şeridinde giden bisikletliye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Minibüsün çarptığı bisikletli öldü

Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün güvenlik şeridinde giden bisikletliye çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

21 Şubat 2017 Salı 15:08
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Minibüsün çarptığı bisikletli öldü

Samsun'un Terme ilçesinde minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Samsun-Ordu karayolu Terme Devlet Hastanesi mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, bisikletle güvenlik şeridinden giden Necip Şahin'e (63) çarptı. Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahin'e çarptıktan sonra önce yol kenarında park halindeki bir otomobile, ardından elektrik direğine çarparak durabilen minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İncelemenin ardından Şahin'in cesedi, Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Terme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTermeBisiklet Sürücüsü
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