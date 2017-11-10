Minibüsle kaçmaya çalışan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde dün saat 19.00'dan itibaren başlatılan "Bayrak-67 Şehit Jandarma Er Kadir Görgülü Operasyonu" kapsamında yol kontrol ve arama faaliyeti yürüttü.

Güvenlik güçleri, aynı gün 22.09 sıralarında Lice ilçesine bağlı Esenli köyü mülki sınırları içerisinde bir minibüse "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak bölgeden minibüsle kaçan "Berxwedan Şoreş" kod adlı Veysel Demiral isimli terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Teröristin, terör örgütü üyeliğine ilişkin 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirtildi. Minibüste, el bombası, 5 şarjör, 150 fişek, 25 çuval erzak ve örgütsel doküman ele geçirildi.