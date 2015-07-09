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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2015 Perşembe 00:42
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
GAZİANTEP - Yavuzeli-Gaziantep karayolunun 46. kilometresi Süleymanobası Mahallesi'nde Hacı Kaya (55) yönetimindeki 27 AB 356 plakalı minibüs ile Hasan Yıldırım (61) idaresindeki 27 AVD 36 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yıldırım ve Kaya ile minibüste bulunan, Mahmut ve (25) Muhammed Özdemir (19), Esma (52), Mehmet (49) ve Seydi Kaya (20), Ali Çelik (41), İlyas Kalkan (30), Muharrem Çiftçi (29) ile Hanifi Örs (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

Son Güncelleme: 09.07.2015 08:51
Anahtar Kelimeler:
MinibüsKazaOtomobilönce Vatan
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