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Milyonlar Yenikapı'da buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nin başlamasına saatler kala Yenikapı Miting Alanı büyük oranda doldu.

Milyonlar Yenikapı'da buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nin başlamasına saatler kala Yenikapı Miting Alanı büyük oranda doldu.

07 Ağustos 2016 Pazar 17:57
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Milyonlar Yenikapı'da buluşuyor
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte katılacağı ilk miting olma özelliğine sahip "Demokrasi ve Şehitler Mitingi" için tüm hazırlıklar tamamlandı. 

Bu kapsamda bu tarihi güne tanıklık etmek isteyen vatandaşlar aşırı sıcağa rağmen öğlen saatlerinde mitingin yapılacağı alana akın etmeye başladı. Meydana çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları, üzerilerinde Türk bayraklı tişörtlerle alana yürüyerek gidiyor. 

Ayrıca, bazı vatandaşlar da aynı atmosferde deniz yoluyla alana geliyor. Bundan dolayı da alanın çevresi kırmızı-beyaz insan selini andırıyor. Bazı vatandaşların Doğu Türkistan, Azerbaycan ve diğer Türk devletlerinin bayraklarını taşıdığı görülüyor. 

Mitingin başlamasına saatler kalmasına rağmen alanın büyük oranda dolduğu göze çarpıyor. Güvenlik kontrolünden geçirilen vatandaşlar, kendilerine verilen Türk bayrağı ve şapkalarla alana giriş yapıyor.

Miting alanına kurulan 60 metrelik sahnenin iki tarafına Türk bayrağı ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dev posterleri asıldı. 

Sesin tüm miting alanından duyulması için 35 kulede kurulan toplam 1 milyon Watt'lık ses sistemiyle çeşitli marşlar çalınıyor.

Miting alanı ve çevresinde, özel harekatın da destek verdiği polis ekipleri, dedektör köpekler ve havadan 2 helikopterle güvenliği sağlıyor.

Basın ve engelliler için platform oluşturulan miting alanında, çadır hastane, sağlık noktası, mescit, mobil tuvalet ve şadırvan ile su dağıtım noktaları yer alıyor.

Şehitler unutulmadı 

Bu arada, FETÖ'nün darbe girişimi esnasında şehit olan vatandaşlar da unutulmadı. Sahnenin sol tarafında basın için kurulan platformun arka kısmına asılı, üzerinde darbe girişimi esnasında şehit olanların isimleri ve "Vatan size minnettardır" yazan dev pankart dikkat çekiyor. 

AA

Son Güncelleme: 07.08.2016 14:58
Anahtar Kelimeler:
MilyonlarYenikapıönce Vatan
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