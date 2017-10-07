MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikal hakkında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib'deki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonucunda oluşmuş olan durumlardır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede belli bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır."