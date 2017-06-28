Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99876
ALTIN
142.013
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5238
EURO
4.0071
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
Beşiktaş'ın itirazı 13 Temmuz'da görüşülecek
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
İğneden korkanlar için bant geliştirildi
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi arttı
Sinema seyircisi azaldı, tiyatro seyircisi...
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3...

Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi

Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, petrol ve doğalgaz aramak üzere Karadeniz'e açıldı. Toplam maliyeti 400 milyon lirayı bulan gemi ile bin 500 metre derinlikte deniz tabanı incelenebilecek.

Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi

Türkiye'nin yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, petrol ve doğalgaz aramak üzere Karadeniz'e açıldı. Toplam maliyeti 400 milyon lirayı bulan gemi ile bin 500 metre derinlikte deniz tabanı incelenebilecek.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:27
9 Okunma
Milli sismik gemisi MTA Oruç Reis hizmete girdi

ANKARA -  Türkiye'nin uluslararası standartlardaki milli sismik gemisi MTA Oruç Reis, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz aramak üzere yola çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin ardından Karadeniz'i tarayacak MTA Oruç Reis gemisi de dün itibarıyla denize açıldı.

Tuzla'da bir tersanede inşa edilen ve yerlilik oranı yüzde 90'ı aşan gemi, 400 milyon liraya mal oldu.

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik arama yapabilecek kapasitede sevk ve manevra sistemlerine sahip olan MTA Oruç Reis gemisiyle petrol ve doğalgaz araması yapılacak. Bunun yanı sıra geminin sağladığı verilerle, karada deniz altındaki devamlılıkların izlenmesi kapsamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmaların yapılması amaçlanıyor.

MTA Oruç Reis gemisi ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapıların görüntülenmesi, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile de bin 500 metre derinliğindeki deniz tabanının izlenmesi, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizlerin anında yapılabilmesi mümkün olacak.

Deprem ve tsunami araştırmaları da yapılacak

Geminin sağladığı bu imkanlarla, deprem, tsunami araştırmaları, liman, platform gibi deniz yapılarıyla deniz altı kablo ve boru hatları yer seçimi, periyodik kontroller ve deniz kirliliği araştırmalarının da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MTA Oruç Reis gemisi, bilimsel ekipman bakımından Barbaros Hayrettin Paşa'dan farklı olarak, jeolojik örnekleme, hidrografi ve oşinografi ile uzaktan kumandalı su altı aracını bünyesinde bulunduruyor. Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde olduğu gibi MTA Oruç Reis gemisinde de helikopter pisti yer alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada, denizlerdeki arama faaliyetlerinin agresif bir şekilde yapılacağını belirtmiş, "Tarihimizde ilk defa bu yıl yeni alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle her yıl Karadeniz'de 2, Akdeniz'de 2 olmak üzere denizlerimizde aktif sondaj faaliyetlerinde bulunacağız. İnşallah, bu yıl içinde kendi gemimizi alarak artık Akdeniz ve Karadeniz'de sondajlarımıza başlayacağız. Buna bağlı olarak tahminim odur ki üçüncü çeyrek sonu veya dördüncü çeyrek gibi inşallah bu yıl bitmeden Akdeniz'de ilk kuyumuzu kazacağız." ifadelerini kullanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Sismik GemisiMTA Oruç Reis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücülere plaka uyarısı
Sürücülere plaka uyarısı
Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Hakkari'de 7 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 7 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak
Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacak
Tarihi eserler yıl sonuna kadar taşınacak
Tarihi eserler yıl sonuna kadar taşınacak
Suruç'ta yakalanan 4 teröristin planları ortaya çıktı
Suruç'ta yakalanan 4 teröristin planları ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ