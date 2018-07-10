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Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de düzenlemeler yer aldı

Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de düzenlemeler yer aldı

10 Temmuz 2018 Salı 09:38
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Milli Savunma Bakanlığı görev ve yetkilerinde düzenleme

Silahlı kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı işbirliği ve beraberlik içinde çalışacak.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin de düzenlemeler yer aldı.

Buna göre, Milli Savunma Bakanı siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini yürütecek. Bakan ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre, barışta ve savaşta personel teminiyle asker alma hizmetlerini, silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini, askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayi hizmetlerini, sağlık ve veteriner hizmetlerini, inşaat, emlak, iskan ve enfrastrüktür hizmetlerini yerine getirecek.

Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetleri de Milli Savunma Bakanı tarafından gerçekleştirilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılacak.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlı olacak. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde kuvvet komutanlarıyla bağlılarından doğrudan bilgi alabilecek, bunlara doğrudan emir verebilecek. Verilen emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilecek.

Milli Savunma Bakanı görevlerini bağlısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla Bakanlık merkez ve taşra teşkilatıyla bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla yerine getirecek.

Silahlı kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberlik içinde çalışacak. Her iki makam, görev ve yetkileri gereği birbirlerinin bağlısı komutanlık, kurum ve kuruluşlarla diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verecek.

Milli Savunma Bakanlığının hizmet birimleri ise Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, Askeralma Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Lojistik Genel Müdürlüğü, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı, Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü ve diğer komutanlıklardan oluşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıMilli Savunma BakanlığıCumhurbaşkanlığı Teşkilatı
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