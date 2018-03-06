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Milli Savunma Bakanı Canikli 'komuta merkezi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti. Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'den harekata ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Canikli 'komuta merkezi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti. Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'den harekata ilişkin bilgi aldı.

06 Mart 2018 Salı 14:35
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Milli Savunma Bakanı Canikli 'komuta merkezi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Nurettin CanikliZeytin Dalı Harekatı'nın Hatay'daki komuta merkezini ziyaret etti. Canikli, 2. Ordu Taktik Harekat Merkezi'nde Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'den harekata ilişkin bilgi aldı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanıNurettin CanikliZeytin Dalı Harekatı
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