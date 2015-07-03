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Milli Savunma Bakanı belli oldu

Başbakan Davutoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'na bu konuda tecrübesi olan Vecdi Gönül'ün getirileceğini bildirdi

Milli Savunma Bakanı belli oldu

Başbakan Davutoğlu, Milli Savunma Bakanlığı'na bu konuda tecrübesi olan Vecdi Gönül'ün getirileceğini bildirdi

03 Temmuz 2015 Cuma 12:26
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Milli Savunma Bakanı belli oldu

TBMM

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Vecdi Gönül'ü Milli Savunma Bakanlığı görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiğini açıkladı.  

Davutoğlu, TBMM  Başkanı İsmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyaret sonrası gazetecilerin Yılmaz'dan boşalan Milli Savunma Bakanlığı göreviyle ilgili yeni bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Evet, dün zaten Meclis Bakanlığı seçimi olur olmaz yeni bir atama olacağını söylemiştim. İçinde bulunduğumuz süreci de göz önünde bulundurarak geçmişte bu konuda tecrübesi, birikimiyle temayüz etmiş olan Milli Savunma Bakanlığı görevi de yapmış olan Sayın Vecdi Gönül'ü Milli Savunma Bakanlığı görevine dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bugün de işlemler tamamlanıyor. Kendisi herhalde en kısa zamanda görevine başlayacaktır."

"Başlarken uzlaşmama düşüncesi millete saygısızlık olur"

Bir gazetecinin "CHP ve MHP liderlerinin son açıklamalarından sonra erken seçim ihtimalinin arttığını düşünür müsünüz?" sorusuna Başbakan Davutoğlu, dün bir vesileyle tekrar ifade ettiğini hatırlatarak, "Bir yola çıktınız mı alternatif çıkışları düşünmemek lazım. Bizim şu andaki hedefimiz koalisyon kurmak" dedi.

Zihinde bu yoldan sapma olması halinde o yolda ilerlemenin mümkün olmayacağını dile getiren Davutoğlu, "Önce istikametinizi düzgün tutarsınız, ilkenizi doğru oturtursunuz, yolda ilerlersiniz ama o yolda sizinle birlikte yürüyecek bir ortak bulamazsanız işte o zaman düşünülmeye başlanır. Daha görüşmeden 'böyle bir ortak yok' demek de muhataplara haksızlık olur. Bütün parti liderleriyle görüşeceğiz, birlikte bir çözüm bulma çabası içinde olacağız. Hepimize milletin verdiği görev açıktır; 'uzlaşın ve hükümet kurun'. Başlarken uzlaşmama düşüncesi millete saygısızlık olur" diye konuştu. 

Davutoğlu, "Görüşmeleri iki turlu mu öngörüyorsunuz yoksa tek turda sonuç alır mısınız?" sorusuna karşılık da şunları kaydetti:

"Hiçbir şey bir turda bitmez. Bir tur karşılıklı birbirini tanıma... Birbirimizi tanıyoruz ama koalisyon anlamında, niyetler anlamında birbirinin yaklaşımını görme ve tezekkür etme imkanı veren bir turdur. Daha sonra herkes mutlaka kendi çalışma arkadaşlarıyla durumu değerlendirecek. Dolayısıyla 'ilk turda görüşmede netice alınır' diyen çok kolaycı bir yol seçmiş olur, 'ilk turda bu iş biter' diyen de reddetmeye şimdiden hazır anlamına gelir. Bir tur yaparız kanaatlerimizi paylaşırız, ilkesel tutumlarımızı karşılaştırırız. Sonra herkes kendi ekibiyle, kendi parti gruplarıyla istişare eder, daha sonra ikinci bir turda durum daha netleşir. Hangi partinin koalisyona daha yakın olduğu konusunda bizim de zihnimizde bir tablo, resim ortaya çıkar. Billurlaşır tablo. Ondan sonra teknik detaylar konusunda arkadaşlar görevlendirilir. O yolda başarılı olunmazsa yine bir başka turda diğer alternatif üzerine düşünülebilir."

AA

Son Güncelleme: 03.07.2015 12:57
Anahtar Kelimeler:
önce VatanMilli Savunma Bakanı Belli Oldu
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