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Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek

Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.

Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek

Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.

09 Nisan 2017 Pazar 14:49
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Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek

ANKARA 

Milli muharip uçağın tasarımına yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), bu proje kapsamında ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik de çalışmalar yapıyor.

İTÜ ve ODTÜ'yü pilot üniversite seçen TUSAŞ, öğrencileri uzman mühendislerle buluşturup, sertifiye edilmiş uçak üretmelerini ve ileride alacakları görevler için deneyim kazanmalarını sağlayacak.

Üniversitelerle kurulan iş birliği ile öğrencilerin tasarım faaliyetlerine eğitimleri sırasında başlaması, tasarımlarının sadece kağıt üzerinde kalmayıp ürüne dönüştürülmesi, öğrencilerin uçak tasarımı ile havacılık sektörüne özendirilmesi sağlanacak.

Bağımsız Araştırma Geliştirme Projesi hayata geçirilecek
TUSAŞ ve İTÜ, söz konusu amaçlar doğrultusunda "Very Light Uçak (VLA) Geliştirilmesine Yönelik Bağımsız Araştırma Geliştirme (B-ARGE) Projesi"ni hayata geçirecek.

Projede görev alacak öğrenciler, uçak tasarımı, uçak üretimi, uçak montajı, yer ve uçuş testi, sözleşme yönetimi, program yönetimi alanlarında sektör deneyimi kazanacak. Öğrencilerin mezuniyetleri ile savunma sanayisi ve havacılık sektöründe istihdam edilmesi bekleniyor.

Özellikle yerli ve milli savaş uçağının tasarlanması, üretilmesi, test ve entegrasyonunun tamamlanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine en kısa zamanda kazandırılması amacıyla havacılık sektöründe deneyimli mühendislere ihtiyaç bulunuyor. Bu tür projelerle, mühendis ihtiyaçlarının en kısa zamanda karşılanması amacıyla gerekli yetkin mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MilliSavaş UçağıMühendisönce Vatan
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