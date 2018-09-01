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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının görevlerinde düzenleme

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayımlanan görev ve yetkilerinde düzenlemeye gidildi.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının görevlerinde düzenleme

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayımlanan görev ve yetkilerinde düzenlemeye gidildi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:14
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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının görevlerinde düzenleme

Cumhurbaşkanlığına bağlanan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının merkezi İstanbul'da olacak.

Başkanlığın 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayımlanan görev ve yetkilerinde, yeni kararname ile düzenlemeye gidildi.

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, genel bütçeye tabi olacak Başkanlığın merkezi İstanbul'da olacak.

Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasır, müzeler ve tarihi fabrikalar ile bunların bünyesinde yer alan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespitini, tasnifini, periyodik bakımını, muhafazasını, restorasyonunu, işletilmesini, tanıtımını ve yönetimini yapacak Başkanlık, ilgili kuruluşlarla kültürel alanlarda iş birliğinde bulunacak, müzecilikle ilgili diğer teknik hizmetleri yürütecek.

Başkanlık ayrıca, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki müzelerin tanıtılması, ziyarete hazır tutulmasını sağlayacak, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki saray, köşk, kasır ve tarihi fabrikalardaki kafeterya ile hediyelik eşya mağazalarının kamu kurumuna bağlı iktisadi işletme statüsünde veya kuracağı, ortak olacağı ya da devralacağı şirket eliyle sevk ve idaresini yapacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Ankara Palas ve Başkanlığa tahsis edilen diğer tarihi mekanların sevk ve idaresi ile işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütürken Cumhurbaşkanı'nın onayıyla döner sermaye işletmesi veya şirket kurabilecek ya da kurulmuş şirketlere ortak olabileceği gibi bunları devralabilecek.

Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu

Yeni düzenleme ile Cumhurbaşkanlığının yönetiminde bulunan saray, köşk, kasırlar, müzeler ve tarihi fabrikaların bünyesindeki taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları, tarihi bahçeler ve çevrelerinin bakım, onarım, restorasyon ve koruma hizmetlerinin bilimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturuldu.

Kurulun oluşumu ile çalışma usul ve esasları ise yönetmelikle belirlenecek.

Hizmet birimleri yeniden düzenlendi

Başkanlığa ait hizmet birimleri de kararname ile yeniden düzenlenirken yeni birimler oluşturuldu.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının hizmet birimleri de Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Restorasyon Dairesi Başkanlığı, Teknik Uygulamalar Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.

Hizmet birimlerinin görev alanlarının da aktarıldığı kararnamede Başkanlığa 444 kadro ihdas edildi.

Mimar, mühendis, restoratör, rehber gibi kadroların ihdas edildiği Başkanlıkta bir başkan ile 3 başkan yardımcısı bulunacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
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