Milli parklar ve tabiat parkları 17 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığının yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ve tabiat parklarında hedeflenen ziyaretçi sayıları aşılarak, yeni bir rekora imza atıldığı kaydedildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Bakan Eroğlu, korunan alanlara altyapı ve üstyapı anlamında büyük yatırım yaptıklarını belirtti.

Bu yatırımların meyvesini almaya başladıklarını ifade eden Eroğlu, "Vatandaşlarımızın şehir stresinden uzaklaşarak rahatça nefes alabilecekleri bu alanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2016 yılında bu korunan alanlarımıza 13 milyon ziyaretçinin gelmesi öngörülüyordu. Fakat bütün hedefler aşıldı ve yaklaşık 17 milyon ziyaretçiyi bakanlığımızın koruması altındaki alanlar ağırladı." ifadelerini kullandı.

En fazla ziyaretçiyi Marmaris Milli Parkı ağırladı

Korunan alanlara gelen ziyaretçi sayısının 2019 için 15 milyon olarak hedeflendiğini belirten Eroğlu, "2016 rakamı 2019 hedefini dahi aştı. Korunan alanlarımız içerisinde 1 milyon 650 bin kişiyi ağırlayan Marmaris Milli Parkı ziyaretçi yoğunluğunda ilk sırayı aldı. Marmaris Milli Parkı'nı 1 milyon 450 bin ziyaretçiyle Ankara Soğuksu Milli Parkı ve 1 milyon 410 bin ziyaretçiyle Uludağ Milli Parkı takip etti." bilgisini verdi.

2016'da bağımsız uluslararası seyahat web sitesi olan "TripAdvisor"un, DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı 24 korunan alana 4,5-5 yıldız arasında puan verdiğini aktaran Eroğlu, "Derecelendirmede 5 yıldız en yüksek puanı temsil ediyor. Korunan alanların bu Mükemmellik Sertifikası'nı almasında korunan alanlara yapmış olduğumuz günü birlik ve konaklama tesisleri ile alanlara yapılan sosyal donatılar etkili oldu." değerlendirmesinde bulundu.