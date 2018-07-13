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"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz." dedi.

"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz." dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:48
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"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz." dedi.

"Milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz.

Birinci Meclis başlangıçtı, burası (İkinci Meclis) devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz.

Birinci Meclis gazi bir Meclisti, şu andaki Meclisimiz de gazilikle şereflenmiştir."

"Hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek, haysiyetimizi çiğnetmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün eski Meclis binasındaki bu törenimizi işte bu tarihi sürekliliğin bir sembolü olarak görüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan "Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEski TBMM BinasıCumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni
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