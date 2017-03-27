Milli Eğitimin arsasını FETÖ'ye aktarmışlar

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu bulunan eski milli eğitim müdürü Atilla Gülsar'ın, müdürlüğün 6 bin metrekarelik arsasını örgüte ait vakfa aktarılmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Kahya, Atilla Gülsar, eski vergi dairesi başkanı Saydam, Faruk Ö. ve Yusuf Ziya L. ile tutuksuz sanıklar K.B, A.M.A. ve Y.Y. hakkında hazırlanan ve Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait arsanın örgüte nasıl aktarıldığına dair detaylara yer verildi.

İddianamede, "Atilla Gülsar'ın, milli eğitim müdürü olduğu dönemde, hukuka aykırı olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş 6 bin metrekareden oluşan arsanın 'Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ihtiyacımız yoktur' yazısı vererek, Özel Uludağ Kültür ve Eğitim Vakfına tahsis edilmesine yardımcı olduğu belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Örgütün askeri gibiydi"

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan F.K. iddianameye giren ifadesinde şunları kaydetti:

"İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar'ı da tanırım. Gülsar, örgüt yapılanması içinde vali Şahabettin Harput'un altında görev yapan, örgütün askeri gibi birisiydi. Örgütün en iddialı olduğu alan dershaneler ve okullardır ve ayrıca yurtlardır. Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, örgüte ait okul, yurt ve dershanelerde doğru dürüst denetim yaptırtmamıştır. Buralarda görev yapan öğretmenlerin öğretmen olup olmadıkları, diplomalarının bulunup bulunmadığı hususları denetlememiştir. Örgüte ait okulların açılması sırasında gerek bürokratik olarak gerekse zamanlama olarak hızlı bir şekilde işlemleri yaptırdığını biliyorum."

Gülsar ise iddianameye giren ifadesinde, Orhangazi Üniversitesinin yapımı aşamasında bu üniversitenin kurulduğu arsanın yakınında Milli Eğitim Müdürlüğünün 6 bin metrekare kadar tahsisli arsası bulunduğunu belirtti.