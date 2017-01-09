banner70
09 Ocak 2017 Pazartesi

İstanbul'da kar tatili uzadı Sarıyer'de pazar yerinin çatısı... Çisil Egeli 'Yeni albümle geliyor' HDP İstanbul il yöneticileri tutuklandı Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey...
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Büyükelçiler... İSTİHBARAT SAVAŞLARI FETÖ bileti Angola'da kesmiş, parayı... Asker eşlerine 31 ilde KPSS operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar... Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda...
TBMM Genel Kurulu usul tartışmasıyla... Başbakan Yıldırım: Halkın iradesine... CHP'den TBMM Genel Kurulu için canlı... Yıldırım, milletvekilleriyle anayasa... Dışişleri Bakanı: Avrupa Birliği... MHP devletin ve milletin yanında duracak "Anayasa değişikliği en büyük ihtiyaçtır" Kahraman'ın sağlık durumu iyiye... "KKTC'ye verdiğimiz destek bundan... Bakanlar Kurulu Erdoğan başkanlığında... Meclis emeklileri ilgilendiren tasarı... "Hem Suriye'de hem Türkiye'de... Meclis'te 2016 yılının basın... Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı Meclis bin 376 saat mesai yaptı
Cenevre'de 3 gün sürecek Kıbrıs... FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör... Fas'ta koalisyon görüşmeleri tıkandı Fırat Kalkanı'nda 48 terörist... Çavuşoğlu'ndan Fas'ın FETÖ... Irak güçleri DEAŞ kontrolündeki 7... Rusya Suriye'deki askeri güçlerini... BM'den Yunanistan'a sığınmacı... Keşmir'de direnişçi grubun lideri... ABD Başkan Yardımcısı Biden'den... Esed rejiminden 'Türkiye'deki... Chicago'da '15 Temmuz Milli... Çin telekomünikasyon uydusu fırlattı Afetlerin 2016'daki faturası 175... Bulgaristan'da kuş gribi
Dolar/TL rekorunu 3,7387'ye taşıdı 'İstanbul Yeni Havalimanı hane... İhracatçı KOBİ'lere kefalet müjdesi Yabancı konutta da mobilyada da Türkleri... Yumurtada ihracat tutarı 300 milyon dolara... Bakan Albayrak'tan 'elektrik... Dolar/TL güne yükselişle başladı Altın fiyatları yükselişini devam... Borsa güne düşüşle başladı 'Doha'daki fuar Türkiye-Katar... Ege'de yerli ve yabancı yatırımlar... Altının gramı 135 liranın üzerini... Borsa güne yükselişle başladı Meyve ve sebze 'güldürdü'... İnternet reklamlarına 'hız'...
KIBRIS'TA İSTENEN SON BU MUDUR? Milli davam, sevdam BU NASIL DOSTLUK? EL BAB'TA YAŞANMIŞ BİR KAHRAMANLIK... KIBRIS'TA ULUSLARARASI ÇÖZÜM MÜ?... Muş'ta "Teröre lanet" yürüyüşü Bingöl'de terör örgütüne ait... Soğuk hava sebze, meyve ve balığı... Polis memuru Sekin'in şehit düştüğü... Çipli kimlik kartlarına yoğun başvuru İstanbul'da kar yağışı etkisini... 34 ilde eğitime kar tatili Taksiciyi darbedip aracını yaktılar Adana'da FETÖ/PDY operasyonu İDO'dan sefer iptalleri
Mejia Türkiye'de mutlu Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na... "Önümüzdeki periyot çok önemli" Beşiktaş Mitrovic'i resmen açıkladı Galatasaray'dan şehit polisin oğluna... Beşiktaş Eto'o için ısrarcı... Avustralya Açık'ta 6 Türk tenisçi Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la kampa... Galatasaraylı kaleci Muslera'da... Avrupa'da yılın 11'i belli... İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz Skrtel ikinci devreden umutlu Milli tenisçi Kırkın ilk 25'te Eren Derdiyok: İlk yarıdaki performansım... Muslera'nın parmağı çıktı
Soğuk havalarda bağışıklığınızı... Karda düştükten sonraki şiddetli ağrıya... Yüz Gençleştirmede Fokuslu Ultrason... Güvenilirlik denetimleri artacak YÖK, sağlıkta şiddeti ele alacak Verem Türkiye'de azaldı HORLAMANIZ MI VAR? UYKU APNESİNE DİKKAT... Kozmetik ürünler gebelikte zararlı Estetik Operasyon Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar...
52 milyon yıllık meyve fosili keşfedildi Genetiği değiştirilmiş sıtma aşısı... NASA, Jüpiter'e iki yeni keşif... Çarpık kentleşmeden kuşlar da etkileniyor Yeni yıl 'gökyüzü şöleni'yle... İTÜ Antarktika'ya bilim insanı... evaContent Marketing Yazarı Bünyamin... Yüksek Popülerlik ve Daha Fazla Takipçi... Küresel ısınma kuşları erken göç... İÜ'de 2 buluşun patenti alındı Kanser hücrelerini yok eden 3 bileşik... Bu yıl 133 yeni canlı türü keşfedildi NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek Araştırmacılar 230 yıllık tanıyı... Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı...
Gazeteci yazar Refik Erduran son yolculuğuna... 'La La Land' damgası Perde 1,3 milyon seyirci için açıldı NAKŞİBENDİLİK HALİDİYYE KOLU İstanbul Modern 2016'da 520 bin... Üsküdar'daki sergide 25 Hilye-i... Bu hafta 5 film vizyona girecek Janet Jackson 50 yaşında anne oldu 'Yerebatan Sarnıcı' yeni görünümüne... HAKAN DEMİR 'BU TOPRAĞIN, BU VATANIN... 'ÜRKÜN” 'Dünyanın enstrümanı' Gaziantep'te... 41 DÜŞ 41 HOCA MAŞALLAH DEDİRTTİ... FD MEDYA YENİ YILI KUTLADI... Yerli filmler zirvede
Snapchat fenomeni ününe ün katıyor Emre Aydın Trump Cadde'de Tan Taşçı İstanbul'u sallayacak TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı...

Milli davam, sevdam

Yazar Atilla Çilingir, yazdığı makale ve kitaplarla Milli Davamızı savunmayı sürdürüyor

12 Ocak 2017 Perşembe 17:36
Bu haber 142 kez okundu
Milli davam, sevdam

Haber: Yağmur Tanyıldız

Askerlik mesleğine 32 yılını veren, ‘Milli Davamız’ adını verdiğimiz Kıbrıs konusuna sahip çıkarak, o topraklarda vatan ve vazife uğruna savaşan, Kıbrıs Savaşlarının her iki safhasında da bölük komutanı olarak görevini başarıyla sürdürüp “Gazi” ünvanı ile onurlandırılan gazetemiz yazarlarından Kıbrıs Gazisi ve Yazar Atilla Çilingir ile Bilge Oğuz Yayınları’nda gerçekleşen imza gününde bir araya geldik. Yeni kitabından ve Milli Davamız Kıbrıs’tan bahsettik. 


“Türk Silahlı Kuvvetleri benim kıvanç kaynağımdır”


1948’den bugüne geçen yıllar içerisinde tabi zeminde değişik görevlerde bulunduk. Özellikle benim hayatımın büyük bir bölümü silahlı kuvvetlerde geçti. 12 yaşındayken üniformayı giydik, 1990 yılında çıkardık. Mensubu olmaktan onur duyduğum Türk Silahlı Kuvvetleri tabi ki benim için her zaman en önemli kıvanç kaynağımdır. Sonraki dönemlerde de çocuklarımızın öğrenim durumu nedeniyle kendi isteğimle ayrıldıktan sonra İstanbul’a yerleştik. İstanbul’da da yaklaşık 26 yıldır özel sektörde çalışmaya devam ettim. Türkiye’nin en önemli kurumlarında yöneticilik yaptım. Şu anda da büyük bir Alman şirketinde profesyonel olarak yöneticilik yapmaya devam ediyorum. Aktif çalışma hayatımız devam ediyor. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldıktan sonra, 1990’dan itibaren elimizde kalem var ve insanlara bir şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. 1974 yılında savaşa girdiğimiz Kıbrıs ile ağırlıklı olmak üzere pek çok kitaba imza attık. Son 5 yıldan beridir de özellikle Türkiye’nin günümüzde ve son dönemlerde yaşamış olduğu olumsuzlukları anlatan, bunun nedenlerine dikkat çeken ve analiz eden kitaplar hazırladım. Bugüne değin 11 tane kitap telif ettik. Ve hala öncelikli olarak sizin gazeteniz olan Önce Vatan Gazetesi’nde yazmaya devam ediyorum. Yakın bir zamanda da yeni kitabımı bitirip ülkemizin genç kuşaklarına geçmişle günümüzü analiz etmeleri için, gerçeklere ve belgelere dayalı olan kitabımı okurlarla buluşturmanın gayreti içindeyim.


“Gelecek kuşaklara iyi bir miras olacak”


Yeni kitabım çok yakında okurlarımla buluşacak inşallah. Ve ismi de çok ilginç.  Gazetenizin sahibi Abdullah Akosman biliyor fakat ben söylemeyeceğim. Kitabın içeriği; giderek yükselen milliyetçiliği, milli varlığımızı, milli duygularımızı yazmak adına bu konuda bir çalışma yapıyorum. Sanırım gelecek kuşaklara da iyi bir miras olacak ve yol gösterecek.


“Milli davam, sevdam”


Kıbrıs benim 42 yıldır içinde olduğum bir konudur. Benim 15 yaşında Kuleli Askeri Lisesi’nde öğrenciyken duyduğum, çocukluğumda İstanbul’da tanıdığım, ama 20 Temmuz 1974’de de Kıbrıs Adası’na çıkarak oradaki soydaşlarımızı kurtarmak adına katıldığım harekât ile birlikte geçen süre içerisindeki milli davam, sevdamdır. Dolayısı ile Kıbrıs’ı her aşamada takip ettik. Yaşımız şuan için 68 ve geride kalan 42-43 yıl da Kıbrıs’ın içinde geçti. Yazmış olduğumuz bütün kitapların büyük bir bölümü bu yüzdendir ki Kıbrıs’a aittir. 


“Yes Be Annem”


Yes be annem; Avrupa birliği havucuyla kandırılan Kıbrıs türkünün bir şekilde dik duruşunu milli duruşunu yıpratan, sulandıran, Avrupa birliğine gireceksiniz hülyalarıyla, rüyalarıyla kandırılan bir halkın nasıl kandırıldığını anlatan bir slogan. Kıbrıs Adası’nda 2004 yılı davanın milli lideri Sayın Denktaş’ın hilafına oradaki Rum işbirlikçilerinin ve Avrupa birliği maceraperestlerinin kullandığı, bir zamanların uğruna savaşıp da şehit olan askerlerimizin soyadlarını, isimlerini taşıyan sokaklarda caddelerde “Yes be annem bara Denktaş” sloganlarının atıldığı bir süreci ifade ettiği için kitabımın ismi “Kıbrıs Yes Be Annem”tır.


“Olumlu yorumlar oluyorum”


Bu kitabın amacı özellikle Kıbrıs milli davamızın son dönemde Türkiye’nin mevcut yapısı, siyasi yapısı hem de adadaki siyasi yapıyla birlikte Avrupa birliği macerasında adanın hukuki ve tarihi kazanımlarımızın nasıl ortadan kalktığını nasıl feda edildiğini, 2008’de başlayan bu müzakere sürecinde Kıbrıs türkünün bu kazanımlarının nasıl ortadan kaldırılacağının yapısı anlattım. Bu yüzden burada anlattığım her şey gerçeklere ve belgelere dayalı olduğu için kitap adada da büyük ses getirdi. Çok olumlu yorumlar alıyorum.


“Kıbrıs adası bize ata yadigârı”


Kıbrıs adası bize ata yadigârı. Orada 1571’den beri Osmanlı’nın izi var. Her ne kadar 1878’de ada İngiltere’ye kiralanmış sonra da İngiltere’nin türlü ayak oyunlarıyla elimizden alınmış ve kayıp gitmiş ise de ada Türkiye’nin ön cephesidir. Türkiye’nin adadan, adadaki yasal haklarından, oradaki tarihi mirasımızdan vazgeçmesi diye bir şey asla düşünülemez. Zaten bugüne kadar ülkemizi yöneten bütün hükümetler bu konuda çok dik durmuşlar, hiç taviz vermemişlerdir. Ancak 2004 yılı itibariyle Avrupa 


birliği müzakere sürecinin başlamasıyla beraber bu yapının içerisinde hiç olmaması gereken bir birlik, Avrupa birliği birden Kıbrıs’ta yüzünü göstermiştir. Dolayısıyla Kıbrıs’ta bugüne geçen süreye bakıldığı zaman 20 Temmuz 1974’de aslında adada bir çözüm sağlanmıştır. 1960 yılında Rum -Yunan ikilisinin kalkışmış olduğu darbe ile adadaki legal yönetim yani Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırılması ile birlikte bir süreç başlamıştır. O süreç adada yaşayan soydaşlarımızın Kıbrıs Türk halkının bir şekilde kayıtsız şartsız ortadan kaldırılması ve adayı terk etmesidir. Bunun en önemli hedefi bir süre adanın aynı Girit’te olduğu gibi kaybedilmesi elimizden uçup gitmesi sonunda da Yunanistan’a bağlanmasıdır. İşte bu geride kalan yıllar, Kıbrıs Türkünün anavatanına olan bağlılığını bunun için vermiş olduğu inanılmaz mücadeleyi anlatır. 


“Bütün kitaplarımın ana hedefinde Kıbrıs vardır”


1950’li yıllardan başlayıp da Türkiye’nin gündemine oturan Kıbrıs davasını Taksim Meydanı’nda “ya Taksim ya ölüm” diye “Kıbrıs bizimdir canımız feda” sloganlarının atıldığı dönemlerde ben 5-6 yaşlarındaydım. Ama daha sonraki süreçlerde hem silahlı kuvvetler mensubu olarak, hem de 25 yaşında savaşa giren bir subay olarak Kıbrıs’ın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısı ile yazmış olduğum bütün kitapların ana hedefinde Kıbrıs adasının stratejik önemi, Türkiye için ne kadar önemli olduğu ve gelecek nesillerin bu konuda bilgilendirilmesine ışık tutmak amacıyla yazılmış kitaplardır.  


“Kıbrıs benim için çok önemli. Ama ülkem için daha önemli”


Milli davalarla ilgili olarak önemli bir süreç yaşıyoruz. O dönemde, 1963’te ben askeri lise birinci sınıf öğrencisiydim. O katliam günlerini çok iyi hatırlıyorum. 55-74 yılları arası bu sürecin nasıl geliştiğini de çok iyi hatırlıyorum. Ben tarihi konulara da çok meraklı biriydim aslında. Bu süreç bu duruma getirdi bizi. Ve ne büyük bir kısmet ki 25 yaşında savaşa gittim. Ve hiç unutmadım, şu anda benim orada kendi birliğimden sadece 14 tane şehidim var. Onlara emir komut eden bir bölük komutanı, kendini Kıbrıs’a adayan bir asker olarak, Kıbrıs’ın benim üzerimde bir etki yaratmaması düşünülebilir mi? İşte bundan dolayı Kıbrıs benim için çok önemli. Ama ülkem için daha önemli. Şimdi yine olsa seve seve, koşa koşa giderim.



Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: Atilla ÇİLİNGİRönce VatanKıbrıs Milli DavaHaber Yağmur Tanyıldız

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 1 Ocak 2017 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2017 © Önce Vatan Gazetesi