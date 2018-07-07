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Milletvekilleri yemin ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için toplandı.

Milletvekilleri yemin ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için toplandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:51
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Milletvekilleri yemin ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için toplandı.

Genel Kurul, Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. 

Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
24 HaziranMilletvekili Genel Seçimi27. Dönem Parlamentosu
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