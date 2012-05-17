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Milletvekilleri Sayıştay'ı yendi

Sayıştay'ın 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan futbol karşılaşmasında milletvekilleri, Sayıştay denetçilerini 2-1 yendi.

Milletvekilleri Sayıştay'ı yendi

Sayıştay'ın 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan futbol karşılaşmasında milletvekilleri, Sayıştay denetçilerini 2-1 yendi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:05
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Milletvekilleri Sayıştay'ı yendi
ANKARA - Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tesislerinde yapılan karşılaşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) takımının gollerini, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak ile AK Parti Giresun Milletvekili Mehmet Geldi attı.

Meclis takımında karşılaşmada AK Parti'den 14 ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden 1 milletvekili mücadele etti. Maçta AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz'ın kalede yaptığı penaltı kurtarışlarıyla, AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı'nın şık hareketleri seyircilerden sık sık alkış aldı.
Karşılaşma sonrası takımlara kupalarını Sayıştay Başkanı Doç. Dr. Recai Akyel ile AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik verdi.
Akyel kupa töreninde, ''Bugün 150. yılımızda Sayıştay kazansa iyi olurdu fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi her konuda öncü olduğunu sahada da gösterdi'' diyerek TBMM takımını esprili bir dille kutladı.

''Bu performans çalışma ürünü''
Karşılaşmada oynadığı futbolla dikkati çeken AK Parti Giresun Milletvekili ve Parlementerler Spor Kulübü Derneği Başkanı Adem Tatlı, Sayıştay'ın 150. yılını kutlayarak şunları söyledi:
'' Antreman yapmadan bu hareketler olmuyor. Seyirci arkadaşlara da alkışlarından dolayı teşekkür ederim. 1999'da Yusuf Namoğlu ile başlayan Meclis Spor'u 2002'den bu yana biz devam ettirdik. 2005 yılında milletvekilleri arkadaşlarımızla Parlementerler Spor Kulübü Derneği'ni kurduk. Meclisin açık olduğu her salı ve perşembe günleri, meclis çalışmalarını engellemeden sabah 07.30 ile 09.30 saatleri arası idman yapıyoruz. Bu performans çalışmanın ürünüdür.''
Tatlı, ''Futbolu daha önce mahalle aralarında oynadım. Giresunlular yüzde 50 futbolcu doğar. Yüzde 20'de üzerine koyarsa iyi bir futbolcu olur'' diyerek esprili bir dille futbola ilgisini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:06
Anahtar Kelimeler:
Milletvekilleri
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