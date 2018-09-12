Milletvekili odaları için ikinci kura çekimi

Mecliste 9 eski bakanın da aralarında bulunduğu 64 milletvekilinin kullanacağı odalar için ikinci kura çekimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, ikinci kura çekimi, 28 Haziran Perşembe günkü ilk kura çekiminde oda çıkmayan 64 milletvekili için gerçekleştirildi.

İkinci kura çekiminde, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, eski Milli Savunma Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, eski Başbakan Yardımcısı AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile 55 milletvekilinin odaları belirlendi.

Boş bulunan 331 milletvekili odası için yapılan ilk kura çekimine, 271 yeni seçilen milletvekili ile 26. Dönem'de milletvekili olan ve yeniden seçilen ancak odasını değiştirmek isteyen 2 milletvekili katılmış ve yeni odaları belirlenmişti.