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Milletvekili Bozkurt'un şoförü hakkında darp iddiası

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un şoförü tarafından darbedildiğini öne süren bir esnaf, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milletvekili Bozkurt'un şoförü hakkında darp iddiası

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un şoförü tarafından darbedildiğini öne süren bir esnaf, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

10 Nisan 2017 Pazartesi 16:18
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Milletvekili Bozkurt'un şoförü hakkında darp iddiası

Konya'da bir esnaf, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un şoförü tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Darbedildiğini öne süren esnaf Ali Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u dükkanına yakın bir yerde gördüğünü ve yanına gittiğini söyledi.

Bozkurt'a, "Televizyon kanalındaki yaptığınız konuşmanızdan sonra bu millete bir özür borçlusunuz" dediğini belirten Çelebi, Hüsnü Bozkurt'un yanına sadece konuşmaya gittiğini dile getirdi.

Milletvekili Bozkurt veya yanındakilere kötü söz ve fiziki müdahalesinin olmadığını savunan Çelebi, şunları kaydetti:

"Hüsnü Bozkurt'tan daha önce yaptığı açıklamalarından dolayı Türk milletinden özür dilemesini istedim ancak özür dilemeyeceğini söyledi. Daha sonra konuşmamıza fırsat kalmadan şoförü saldırdı ve beni darbetti. Bu sırada Hüsnü Bozkurt hiçbir şey demedi. Ayırmaya bile çalışmadı. Daha sonra oradan ayrıldılar. Burnumda ve vücudumun farklı yerlerinde oluşan yaralar için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darbedildiğime dair sağlık raporu aldım."

Sağlık raporunu aldıktan sonra polise gittiğini aktaran Çelebi, daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Şoför ile esnaf arasında bir tartışma yaşandı"

Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise kuaföre gitmek üzere evinden çıktığını belirtti.

Kuaföre yaklaştığında bir esnafın yanına geldiğini anlatan Bozkurt, "O ara bu kişiyle bir süre konuştuk. Sonra berberden ayrılırken bir daha geldi. O arada yanımda da şoför arkadaşım vardı. Esnaf ileri geri konuşunca bizim şoför arkadaşla karşılıklı itişmeleri oldu. İkisi arasındaki basit bir olay. Bana yönelik bir fiziki tecavüz kesinlikle söz konusu değil. İkisi arasında bir tartışma yaşandı." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, şoförünün bu vatandaşa yönelik darp olayının olmadığını savundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hüsnü Bozkurt hakkında, bir televizyon kanalındaki programda 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaCHP Konya Milletvekili Hüsnü BozkurtMilletvekili Hüsnü Bozkurt
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