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"Milletin iradesi istikrar dedi"

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, referandumdan çıkan "evet" kararıyla milletin iradesinin "istikrar" dediğini ve Türkiye'nin, yeni bir döneme girdiğini bildirdi.

"Milletin iradesi istikrar dedi"

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, referandumdan çıkan "evet" kararıyla milletin iradesinin "istikrar" dediğini ve Türkiye'nin, yeni bir döneme girdiğini bildirdi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 11:48
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"Milletin iradesi istikrar dedi"

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, referandumdan çıkan "evet" kararıyla milletin iradesinin "istikrar" dediğini ve Türkiye'nin, yeni bir döneme girdiğini bildirdi.

Doğan, referandum sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, milletin "evet" kararıyla geleceğine sahip çıktığını ve dış ülkelerin Türkiye'yi karalama politikasına güzel bir yanıt verdiğini kaydetti.

Ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi için milletin sandıkta gereken cevabı verdiğini belirten Doğan, "Türkiye'nin büyümesini hazmedemeyenlerin geçen yıl planlamaya çalıştıkları darbe kalkışması milletin güçlü iradesi karşısında yerle bir olmuştu. Ülkemizi yıpratma girişiminde bulunmaya devam edenlere gereken cevabı yine milletimizin iradesi verdi." ifadelerini kullandı.

Doğan, milletin referandumda verdiği kararla daha güçlü bir Türkiye için ilk adımların atıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Referandumdan çıkan 'evet' kararıyla milletin iradesi istikrar dedi ve Türkiye yeni bir döneme girdi. 'Evet' kararıyla hantal devlet yapısından kurtulmaya yönelik büyük bir adım atıldı, ülkeyi yönetmek iki dönemle sınırlandırıldı ve ülke idaresinde çift başlılığa son verildi. Halk oylamasıyla sözü ve kararı, gerçek sahibi, yani milletimiz eline aldı. Bundan sonra her türlü müdahaleye karşı ülkemiz daha güçlü olacaktır. 'Evet' kararıyla ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirlerin de kırılacağına inanıyoruz."

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, bu neticenin istikrar ve güveni artıracağını, gerek yurt dışı gerekse yurt içinde ekonomik göstergeler açısından olumlu bir seyre yol açacağını belirtti.

İş dünyasının beklentisinin yeni anayasa onayını müteakip hükümetin bütün gücünü Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve mali politikalarına vermesi yönünde olduğunu aktaran Doğan, "Bu kapsamda da kısa vadede olumlu havanın içeride ve dışarıda ekonomik göstergelere yansımasını bekliyoruz. Piyasalara olan güvenin yükselmesiyle yatırımlar ve istihdamdaki artışla da ekonomik büyümemiz olumlu yönde gelişecektir. Anayasa değişikliğinden sonra önü açılan ülkemizde daha fazla üretim ve daha fazla yatırım gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tüm Sanayici Ve İşadamları DerneğiTümsiadYaşar DoğanReferandum
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