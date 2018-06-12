Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ülkenin geleceğinin herkes kadar memurların da öncelikli meselesi olduğunu belirterek, "1 milyon üyesi, emekli olanları, aileleri ile birlikte 10 milyona yakın Memur-Sen sevdalısı olarak ülkemizin birliği, beraberliği, devletimizin bekası, milletimizin huzuru, tüm beklentilerimizin üzerindedir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlığı yönetenler ve sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi.

Programda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, ülke olarak kritik bir eşikten geçildiğini dile getirdi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların bulunduğuna işaret eden Memiş, bu ülkede ne zaman milletin iradesi ortaya çıkmaya başlasa, bunu engellemeye çalışan mihrakların ortaya çıktığını ve her 10 yılda bir darbe yapılarak ülkenin geleceği ile oynandığını kaydetti.

Türkiye'de yasakların kalkması ve özgürlüklerin yaşanması konusunda en büyük mücadeleyi Memur-Sen'in verdiğini anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda kutsal bildiğimiz alın terimizle ve var gücümüzle hizmet etmeye devam diyoruz. Her şey bir yana bu ülkenin geleceği herkes kadar biz memurların da öncelikli meselesidir. 1 milyon üyesi, emekli olanları, aileleri ile birlikte 10 milyona yakın Memur-Sen sevdalısı olarak ülkemizin birliği, beraberliği, devletimizin bekası, milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır."

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren "Yıpranma payı ve 3600 ek gösterge" konularına da değinen Memiş, 24 Haziran sonrasında bu projelerin hızla uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Memiş, halka hizmet anlayışıyla yola devam edeceklerini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının hakkını sonuna kadar müdafaa edeceğiz"

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Musa Akan, da gelecek nesillere iyi bir sağlık sistemi bırakmanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirtti.

Akan, fedakarlıkla, özveriyle gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına her zaman olduğu gibi sonuna kadar sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Sağlık çalışanlarının hakkını sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Sağlık Sen ailesi olarak yılmadan, yorulmadan ilk günkü heyecanla daha iyiyi, güzeli hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bunun için birbirimize kenetlenmeli, birbirimizden güç almalı ve çok çalışmalıyız. Sizlerden aldığımız güçle yetkili sendika olmaya devam edecek ve sizlerin çalışma koşullarınızı daha da güzelleştirmek, daha da iyileştirmek için var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ise 24 Haziran'ın önemli bir yol ayrımı olduğuna işaret ederek, "Sizler arkamızda olduğunuz sürece bu ülkeyi hep birlikte en medeni, en demokrat ülke yapacağız." ifadesini kullandı.

İftar programına, sendikanın bölge temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.