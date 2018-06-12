Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95489
ALTIN
189.987
DOLAR
4.5519
STERLİN
6.0912
EURO
5.3702
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"

'Milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Bu topraklarda kutsal bildiğimiz alın terimizle ve var gücümüzle hizmet etmeye devam diyoruz." dedi.

'Milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Bu topraklarda kutsal bildiğimiz alın terimizle ve var gücümüzle hizmet etmeye devam diyoruz." dedi.

12 Haziran 2018 Salı 14:50
18 Okunma
'Milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir'

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, ülkenin geleceğinin herkes kadar memurların da öncelikli meselesi olduğunu belirterek, "1 milyon üyesi, emekli olanları, aileleri ile birlikte 10 milyona yakın Memur-Sen sevdalısı olarak ülkemizin birliği, beraberliği, devletimizin bekası, milletimizin huzuru, tüm beklentilerimizin üzerindedir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlığı yönetenler ve sağlık çalışanları iftarda bir araya geldi.

Programda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, ülke olarak kritik bir eşikten geçildiğini dile getirdi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların bulunduğuna işaret eden Memiş, bu ülkede ne zaman milletin iradesi ortaya çıkmaya başlasa, bunu engellemeye çalışan mihrakların ortaya çıktığını ve her 10 yılda bir darbe yapılarak ülkenin geleceği ile oynandığını kaydetti.

Türkiye'de yasakların kalkması ve özgürlüklerin yaşanması konusunda en büyük mücadeleyi Memur-Sen'in verdiğini anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda kutsal bildiğimiz alın terimizle ve var gücümüzle hizmet etmeye devam diyoruz. Her şey bir yana bu ülkenin geleceği herkes kadar biz memurların da öncelikli meselesidir. 1 milyon üyesi, emekli olanları, aileleri ile birlikte 10 milyona yakın Memur-Sen sevdalısı olarak ülkemizin birliği, beraberliği, devletimizin bekası, milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir. Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır."

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren "Yıpranma payı ve 3600 ek gösterge" konularına da değinen Memiş, 24 Haziran sonrasında bu projelerin hızla uygulamaya geçirileceğini kaydetti.

Memiş, halka hizmet anlayışıyla yola devam edeceklerini vurguladı.

"Sağlık çalışanlarının hakkını sonuna kadar müdafaa edeceğiz"

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Musa Akan, da gelecek nesillere iyi bir sağlık sistemi bırakmanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirtti.

Akan, fedakarlıkla, özveriyle gece gündüz demeden hizmet veren sağlık çalışanlarına her zaman olduğu gibi sonuna kadar sahip çıkacaklarının altını çizerek, "Sağlık çalışanlarının hakkını sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Sağlık Sen ailesi olarak yılmadan, yorulmadan ilk günkü heyecanla daha iyiyi, güzeli hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bunun için birbirimize kenetlenmeli, birbirimizden güç almalı ve çok çalışmalıyız. Sizlerden aldığımız güçle yetkili sendika olmaya devam edecek ve sizlerin çalışma koşullarınızı daha da güzelleştirmek, daha da iyileştirmek için var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ise 24 Haziran'ın önemli bir yol ayrımı olduğuna işaret ederek, "Sizler arkamızda olduğunuz sürece bu ülkeyi hep birlikte en medeni, en demokrat ülke yapacağız." ifadesini kullandı.

İftar programına, sendikanın bölge temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
Şehit özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı
Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı
Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı
Zeytinlere zarar veriyor diye 22 keçiyi telef etti
Zeytinlere zarar veriyor diye 22 keçiyi telef etti
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'
'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'
"Kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar"
"Kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar"
TİKA'dan Cibuti'ye gıda yardımı
TİKA'dan Cibuti'ye gıda yardımı
Eski polis amirlerinin 'mahrem imam'ı yakalandı
Eski polis amirlerinin 'mahrem imam'ı yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ