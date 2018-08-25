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"Milletimizin bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir." dedi.

"Milletimizin bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir." dedi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:52
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"Milletimizin bin yıldır bu topraklarda tutunması Malazgirt ruhu sayesindedir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması, Malazgirt ruhu sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Mesajında, ülkenin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, millete yeni bir vatan ve istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Malazgirt Zaferi ile 1071’de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin de Malazgirt ile beraber atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: 

"İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan'ın 'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlılığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu görüşlerini paylaştı:

"Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

26 Ağustos Zafer Haftası mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Başkan Erdoğan, mesajında, Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla 'Zafer Haftası' olarak kutladıklarını belirterek, "Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır." ifadelerini kullandı. 

30 Ağustos'un, "Ya istiklal ya izmihlal" tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 

"Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMalazgirt Ruhu
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