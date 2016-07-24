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'Milletimizin asil duruşu demokrasi yolunda ilerleyişin delili'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ihanet girişimleri karşısındaki asil ve kararlı duruşu, ülkemizin demokrasi, özgürlük ve kalkınma yolunda ilerleyeceğinin en açık delilidir." dedi.

'Milletimizin asil duruşu demokrasi yolunda ilerleyişin delili'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ihanet girişimleri karşısındaki asil ve kararlı duruşu, ülkemizin demokrasi, özgürlük ve kalkınma yolunda ilerleyeceğinin en açık delilidir." dedi.

24 Temmuz 2016 Pazar 11:01
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'Milletimizin asil duruşu demokrasi yolunda ilerleyişin delili'

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin, farklı mihraklardan gelen ihanet girişimleri karşısındaki asil ve kararlı duruşu, önümüzdeki süreçte ülkemizin demokrasi, özgürlük ve kalkınma yolunda ilerleyeceğinin en açık delilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 93. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Lozan Barış Antlaşması'nın Cumhuriyetin kurucu belgesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla elde ettiği zafer, Lozan Antlaşması ile diplomasi ve uluslararası hukuk alanına taşınarak tescil edilmiştir. Bu anlaşma, yeni kurulan devletimizin tapusu niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Başta milli irade ve demokrasi olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu temel ilkelerin değerinin bugünlerde çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, kendi seçtiği temsilcileri eliyle kullandığı iradesine yöneltilen her türlü darbe teşebbüsüne karşı, kurtuluş mücadelesi ruhuyla, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde cevap vereceğini, yaşanan son hadiselerle bir kez daha göstermiştir. Milletimizin, farklı mihraklardan gelen ihanet girişimleri karşısındaki asil ve kararlı duruşu, önümüzdeki süreçte ülkemizin demokrasi, özgürlük ve kalkınma yolunda ilerleyeceğinin en açık delilidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aradan geçen 93 yılda Avrupa'nın en büyük 6'ıncı. dünyanın en büyük 17'nci ekonomisi haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'ni, 2023 hedeflerini gerçekleştirmekten, 2053 ve 2071 vizyonu doğrultusunda ilerlemekten hiçbir güç ve odak alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle, Lozan Barış Antlaşması’nın 93. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, anlaşmanın mimarı olan tüm devlet adamlarımızı rahmetle anıyorum."

AA

Son Güncelleme: 24.07.2016 11:03
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanLozan Barış AntlaşmasıDarbeTürkiye
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