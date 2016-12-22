Saldırının, terörün hiçbir ahlaki değerinin olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Akbulut, "Terör insanlığın ortak düşmanıdır. Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenler şunu bilmelidirler ki milletimizi yıldıramayacak, boyun eğdiremeyeceklerdir. Bu saldırılar daha kuvvetli bir şekilde kenetlenmemize vesile olacaktır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmekteyiz. Milletimiz, birlik ve beraberliğini sürdürecektir." diye konuştu.
Türkiye'deki terör faaliyetlerinin iç dinamiklerden kaynaklanmadığını belirten Akbulut, Türkiye'nin dünyada yükselen bir değer olduğunu, dünyada etkin olmasını istemeyenlerin Türkiye'ye tuzak kurduğunu, istikrarı bozmak istediğini anlattı.
Akbulut, ülkede huzuru bozmaya, barışı yok etmeye çalışanlara seslenerek "Tuzaklarınız boşa çıkacak, hesaplarınız tutmayacaktır. Bütün oyunlarınız ifşa olmuştur. Tarih boyunca bu toprakları defalarca canı pahasına korumuş olan milletimiz, bütün oyunları anlayacak şuurdadır. Halkımız zulme boyun eğmeyecek, zalime haddini bildirecektir." dedi.
Terörü ve teröre destek olanları şiddetle lanetlediklerini vurgulayan Akbulut, vakıf çatısı altındaki tüm kuruluşlar olarak, devletin, cumhurbaşkanının, TBMM'nin, hükümetin, idarecilerin, güvenlik güçlerinin, terörle mücadelelerinde destekçisi olduklarını dile getirdi.
Akbulut ve beraberindeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri açıklamanın ardından terör saldırısının yapıldığı yeri ziyaret etmek için Beşiktaş'a gitti.
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