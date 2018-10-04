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"Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden, yanlış din algıları ile dinimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ ve benzeri yapılara, şahıslara asla fırsat vermeden milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden, yanlış din algıları ile dinimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ ve benzeri yapılara, şahıslara asla fırsat vermeden milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:00
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"Milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Din Görevlileri Buluşması"na katıldı.

Batman kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 askerin şehit düştüğünü hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Erbaş, Allah'ın insanı en güzel surette yarattığını ve bu özelliğini koruması için de her topluma peygamber gönderdiğine işaret etti.

Yeryüzünde karanlıkların kol gezdiği, cahiliyenin zirve yaptığı bir devirde Hazreti Muhammed'in görevlendirildiğini ve onun vazifesini tamamlayarak Allah'a yürüdüğünü ifade eden Ali Erbaş, insanların aydınlık geleceğine rehberlik etme vazifesinin din görevlilerine emanet edildiğini söyledi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 140 bini aşkın din görevlisinin bu emaneti en güzel şekilde taşımaya çalıştığını dile getirerek, "Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden, yanlış din algıları ile dinimizi istismar eden FETÖ, DEAŞ ve benzeri yapılara, şahıslara asla fırsat vermeden milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Eskiden din hizmeti ve eğitiminde engeller yaşandı"

İhlas, samimiyet, aşk ve heyecan ile daha çok çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Erbaş, eskiden din hizmeti ve eğitimine yönelik nice engellemelerin yapıldığına dikkati çekti.

Erbaş, din hizmetindeki kolaylığın kıymetinin bilinmesi için daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar 12 yaşını bitirmeyen bir çocuğu yaz Kur'an kursuna, 15 yaşını bitirmeyeni ise yatılı Kur'an kursuna kaydedemiyordunuz. Şimdi sadece 4, 5, 6 yaşında 140 bin civarında kayıtlı Kur'an kursu öğrencimiz var. Bu büyük nimetin şükrünü eda etmek için gece gündüz koşturmaya değmez mi?"

"Hayırda hizmet için yarışanlar örnek alınacak"

Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasının "Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olduğunu hatırlatarak, hafta kapsamında hayırda hizmet için yarışan din görevlilerinin hayat ve hatıratlarıyla tanıtılacağını ve örnek alınacağını kaydetti.

Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda ilk kez "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı uluslararası sempozyum gerçekleştirileceğine değinen Erbaş, "Her Bir Hocamıza 10 Gencimiz Emanet" isimli projenin hayata geçilerek, ideal bir gencin yetiştirilmesi noktasında din görevlilerinin büyük gayret içerisinde olacağını dile getirdi.

AA

Son Güncelleme: 04.10.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
Camiler Ve Din Görevlileri HaftasıBeştepe Millet Kongre Ve Kültür MerkeziProf. Dr. Ali Erbaş
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