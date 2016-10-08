Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla'da gemi indirme töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi yaşanan alçak darbe girişimi sonrası haksız yere Silahlı Kuvvetlerimiz maalesef itibar kaybına uğraşmıştır. Sebebi, asker kılığına girmiş FETÖ'nün eli kanlı mensuplarıdır. Milletimiz sağduyu, basiret sahibidir, bu terör elemanlarıyla vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan yurtsever askerlerimizi kısa sürede birbirinden ayırt etmiş ve bu alçaklara gereken dersi vermiştir. İçeride PKK terörü, dışarıda DEAŞ, YPG, PYD terör unsurlarıyla Türkiye kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Operasyonu, Doğu ve Güneydoğu'da devam eden operasyonlar, Kuzey Irak'taki faaliyetlerin tek ama tek amacı vardır, ülkemizi terör belasından kurtarmak, komşularımızda yaşanan terör olaylarının ülkemize yansımalarını ortadan kaldırmak. Bunun için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konuda ileri geri laflar edenlerin ne söyledikleri bizim için hiç ama hiç önemli değil. Esas olan Türkiye'nin güvenliğidir, Türkiye'nin birliği, beraberliğidir, milletin huzur ve barışıdır."

"Türkiye artık gemi inşa sanayinde kendi kendine yeterli olmanın ötesinde bütün dünyaya her tür gemi ihraç edebilen bir kabiliyete sahip oldu. Bununla da yetinmedik, yerlilik oranını da süratle artırıyoruz. Hele hele savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 60 yerlilik oranına gelmiş olmak, bu konudaki ülkemizin imkan ve kabiliyetlerini en açık şekilde göstermektedir." diyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin denizcilik sektörüne yaptığı katkılar, destekler 14 yıl boyunca denizciliğimizin dünyada 14'üncü büyük denizci ülke unvanına kavuşmasını sağlamıştır. Bugün dünya deniz ticaretini kontrol eden, yüzde 85'ini kontrol eden 30 ülke içinde Türkiye, 14'üncü olarak yerini almıştır. Bu önemli bir başarıdır, ancak yeterli değildir. Tersanelerimiz 49 yıllığına kiralanmıştı, bu kira süresinin bitmesine 18 yıl kaldı. Bir karar aldık, sıfırlıyoruz, tekrar 49 yıla çıkarıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."