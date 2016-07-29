Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Konya Mevlana Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara yaptığı konuşmada, darbecilerin ihanetine karşı milletin dimdik ayakta durduğunu söyledi.

15 Temmuz akşamı milletin ikinci istiklal mücadelesini başlattığını vurgulayan Elvan, "Türkiye'nin istikbali, geleceği için meydanlara çıktınız. Dünyaya örnek oldunuz. Türk halkının demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu, demokrasinin ne kadar değerli olduğunu dünyaya gösterdiniz. Ama onlar bu meydanı görmedi. 79 milyon insanımızın direnişini görmezden geldiler. Onlar demokrasi demokrasi diyorladı. Herhalde demokrasiyi unuttular. Bize bizden başka dost yok, bunu bilelim." diye konuştu.

Elvan, darbe kalkışması sürecinde batılı ülkelerin, darbeyi lanetlemek için beklediğine dikkati çekerek, Türk milletinin bu kadar yiğit, cesur ve kahraman olduğunu düşünemediklerini kaydetti.

"Gerçek demokrasi ve milli iradeyi görmek istiyorsanız Türkiye'ye bakın"

Milletin direnişiyle darbenin püskürtülmesi sonucunda bazı ülkelerin darbeyi kınamaya başladığını anlatan Elvan, şöyle konuştu:

"Onlara, 'gerçek demokrasi ve milli iradeyi görmek istiyorsanız Türkiye'ye bakın' diyorum. 15 Temmuz akşamı milleti, vatanı ve demokrasi için canını veren şehitlerimiz var. 250 şehidimiz var. Bu şehit kardeşlerimiz ya istiklal ya ölüm dediler. Şehit omaya gidiyorum' dediler ve şehit oldular. Onlar bizim yıldızlarımız, gururumuz. O kurtuluş savaşındaki o ruh, azim ve kararlılık sizlerde de şehitlerimizde de vardı. Ruhları şad olsun."

"Milletimiz OHAL ilan etmiştir"

Milletin meydanlara inmesiyle Türkiye'yi uçurumun kenarından kurtardığını anlatan Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara inin' demesiyle sokağa indiniz. Bu desteğiniz olmasaydı, Türkiye'de karanlık günler yaşanacaktı. Belki bizler, birçoğumuz aranızda olmayacaktı. Binlerce insanı katledeceklerdi. Çoluk çocuk demeden masum mu demeden o kitlelere, yığınlara ateş açtılar. O analarımız, gençlerimiz, dedelerimiz bu ülke için tankların önüne yattılar. Bu ülkeyi kolay elde etmedik. Birinci Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Savaşı mücadelesinde ruh neyse bugünkü milletimizin ruhu da odur. Allah birliğimizi eksik etmesin."

Elvan, hainleri temizlediklerini, millet için OHAL ilan ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Darbe dönemlerinde OHAL ilan edilirdi. Geçmişte darbelerde milletimizin temel hak ve hürriyetlerini kısıtlamak için OHAL ilan edilirdi. Demokrasiyi rafa kaldırmak için OHAL ilan edilirdi. Bugün milletimiz OHAL ilan etmiştir. Milletimizin özgürlüğü için OHAL ilan edilmiştir. OHAL'i darbeciler için ilan ettik. O hain ihanet çeteleri, FETÖ için ilan ettik. Bunların başta silahlı kuvvetler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında kökünü kazıyacağız. Bunları tamamen temizleyeceğiz."

Konuşmasının ardından Elvan'a, darbe girişiminde yaşanan tüm gelişmelerin, AA muhabirlerinin anlık haberleri ve olay anındaki fotoğraflarıyla kronolojik bir sıraya göre derlendiği kitabı verildi.