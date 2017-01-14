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"Milletimiz ekonomisine sahip çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor." dedi.

"Milletimiz ekonomisine sahip çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor." dedi.

14 Ocak 2017 Cumartesi 12:00
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"Milletimiz ekonomisine sahip çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü. Buna rağmen ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanBorsaEkonomi
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