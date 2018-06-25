'Milletimiz Cumhur İttifakı'na büyük bir değer verdi'

ANKARA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Seçim sonuçlarına baktığımız zaman milletimiz, Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye büyük bir değer verdi." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Partilerde MHP büyük bir başarı ortaya koydu çünkü bütün anketleri, anketçileri tekzip eden bir sonuç ortaya çıktı." dedi.

"Sayın İnce'nin açıklamalarına baktığınız zaman seçim sonuçlarını kabul etmesi doğru, erdemli bir yaklaşım." açıklamasında bulunan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız, 'Mesajı aldık' açıklamasını dün yaptı. Mesajı doğru okumamız, o mesajın gereklerini doğru yapmamız son derece önemli." şeklinde konuştu.