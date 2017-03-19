'Milletimiz 15 Temmuz'u anayasa değişikliği ile taçlandırmak istiyor'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Çelikbilek, "15 Temmuz'da ülkenin kaderine tam anlamıyla el koyan milletimiz, bunu milli iradenin tam tecelli edeceği bir anayasa değişikliğiyle taçlandırmak istemektedir" dedi.

İSTANBUL - İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, "15 Temmuz'da ülkenin kaderine tam anlamıyla el koyan milletimiz, bunu milli iradenin tam tecelli edeceği bir anayasa değişikliği ve hükümet modeliyle taçlandırmak ve kurumsallaştırmak istemektedir." dedi.

Çelikbilek, Haliç Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Vakfının Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, çıktıkları uzun yolculukta neredeyse yarım asrı devirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Yaklaşık yarım asır önce bu yürüyüşe başladıklarını anımsatan Çelikbilek, bugüne kadar vakıfta emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelikbilek, vakfın tarihinin Türkiye'nin yakın tarihiyle iç içe olduğunu belirterek, "Bu ülkede hepimiz, camilerin ahıra çevrildiği, ezanın aslının yasaklandığı, Kur'an eğitiminin engellendiği, neredeyse 'Allah' demenin suç sayıldığı, başörtülülerin üniversitelere ve kamu kurumlarına sokulmadığı, imam hatip liselerinin ayrımcılığa tabi tutulduğu, fikir ve inanç özgürlüğünün insanların elinden alındığı, şiir okuduğu insanların hapse atıldığı günlerden bu günlere geldik." diye konuştu.

Milletin değerlerine sahip bir Cumhurbaşkanına sahip olduklarına vurgu yapan Çelikbilek, geçmişte yaşanan büyük acıların geride kaldığını aktardı.

Çelikbilek, tüm gelişmelere rağmen düşmanların, hainlerin ve iş birlikçilerin boş durmadığını anlatarak, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesini istemeyen odakların büyük yürüyüşü engellemek için çaba harcadığını kaydetti.

15 Temmuz'da bunun bir örneğini yaşadıklarını hatırlatan Çelikbilek, şöyle konuştu:

"Büyük millet, hainlere ve zalimlere gereken dersi en ağır biçimde vermiş ve vermeye de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım müsterih olun. Siz bu hainlerin ve zalimlerin karşısında dik durmaya devam ettiğiniz müddetçe, millet olarak biz de sonuna kadar Allah, bayrak, ezan ve vatan için ölümüne sizin arkanızda durmaya devam edeceğiz. Büyük değişimler, dönüşümler hep sancılı olur. 15 Temmuz'da ülkenin kaderine tam anlamıyla el koyan milletimiz, bunu milli iradenin tam tecelli edeceği bir anayasa değişikliği ve hükümet modeliyle taçlandırmak ve kurumsallaştırmak istemektedir."