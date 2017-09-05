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Millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Uçar, "Yargı mensupları olarak millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir." dedi.

Millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Uçar, "Yargı mensupları olarak millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir." dedi.

05 Eylül 2017 Salı 15:48
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Millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir

İSTANBUL

İstanbul Anadolu Adalet Sarayında yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Adalet sarayının E Blok zemin katında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, meslektaşlarının yeni adli yıl açılışını kutladı.

Son zamanlardaki olayların iyi okunmazsa geçmişteki saldırıların aynı şekilde devam ettiğinin görülemeyeceğini aktaran Uçar, "Uluslararası platformlarda Türkiye aleyhine başlatılan karalama kampanyaları, Türk mahkemelerince terörist kabul edilen ve bu konuda haklarında hüküm verilen teröristlerin medeni dünyanın temsilcisi olduğunu iddia eden ülkelerde üst düzey iktidar görmeleri, güney sınırlarımızda komşu ülkelerde başlatılan iç karışıklık ve savaşlar bu ülke haklarının ölüme terk edilmeleri, sömürge zihniyetinin bu coğrafya insanına rahat vermeyeceğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Uçar, son 3-4 yılda Güneydoğu'da hendekler kazıldığını belirten Uçar, MİT tırlarının durdurularak uluslararası kamuoyunda etki ajanlığı faaliyetinde bulunulması, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması muhakkak olan projelere yönelik eylemler yapılması, kumpas dosyaları hazırlanması ve hepsinin üstünde 15 Temmuz hain darbe girişiminin oyunun bitmediğini, perdenin kapanmadığını gösterdiğini vurguladı.

İsmail Uçar, "Vatanını, namusunu bilen Anadolu insanı tarihte görülebilecek en büyük ihanet şebekesinin darbe girişimini, tankların altına yatarak, mermilerin üstüne koşarak engellemiştir. Bizim de yargı mensupları olarak millete karşı vazifemiz hızlı ve adil kararlar vermektir." dedi.

Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun da "Yeni adli yılı karşıladığımız bu günde hukukun üstünlüğü ilkesi ile adaletin zamanınında, tam ve eksiksiz olarak tecelli etmesinin, devletimiz ve toplum düzenimiz bakımından ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak istedim." ifadelerini kullandı.

Törene, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, il emniyet müdür yardımcıları, bazı ilçelerin emniyet müdürleri ve kaymakamları ile başsavcıvekilleri, hakim ve savcılarla adliye personeli katıldı.

Törende daha sonra Başsavcı Uçar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Salihoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı UçarYargı
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