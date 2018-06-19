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'Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde belediye tarafından kurulan "Millet Kıraathanesi", yediden yetmişe her kesimin uğrak yeri haline geldi.

'Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde belediye tarafından kurulan "Millet Kıraathanesi", yediden yetmişe her kesimin uğrak yeri haline geldi.

19 Haziran 2018 Salı 11:47
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'Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde açılan "Millet Kıraathanesi" yoğun ilgi görüyor.

Eyyübiye Belediyesi tarafından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarındaki yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulan kıraathane, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk olma özelliği taşıyor.

Yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline gelen kıraathanede, kütüphane, dinlenme alanları, çocuklar için oyun parkı ve bilgisayar odası yer alıyor.

Kitap okumak için gelenlere görevliler tarafından ücretsiz çorba, simit, pasta, çay ve kek ikramın da bulunuluyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaptığı açıklamada, eksikliğini gördükleri kıraathaneyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda kısa sürede kente kazandırdıklarını söyledi.

Kıraathanenin maliyetinin oldukça düşük olduğunu vurgulayan Ekinci, topluma faydası bakımından ise getirisinin ölçülemeyecek derecede olduğunu anlattı.

Ekinci, günün her saatinde kıraathanenin dolup taşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Halkımız bir taraftan ilgi duyduğu alana ilişkin kitapları okurken, bir taraftan da personelimiz ikramlarda bulunuyor. Hakikaten ciddi bir eksiklik dolduruldu. Özellikle ülke insanımızın okumaya bakışı herkesin malumu. Kitap okuma oranlarımızın düşük olduğunu biliyoruz. Hele de Eyyübiye ilçemizde, nüfusun yüzde 60'ının ilkokul, yüzde 3'ünün üniversite mezunu olduğu bir yerde, tabii ki okumayla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Kıraathane sayesinde okuma oranlarına ciddi bir katkı sağlanabileceğini gördük. 24 saat açık bir şekilde hizmet veriyor. Kitap okumayı özendirmek anlamında da arkadaşlarımızla ciddi uğraş içerisindeyiz."

"Çok iyi çalışılmış bir proje"

Kıraathaneden yararlanan Gülşen Çölgeçen de mekanı beğendiğini belirterek, çok güzel ve nezih bir okuma alanının halka kazandırıldığını söyledi.

Arkadaşlarıyla hem kitap okumak hem de sohbet etmek için geldikleri mekanın müdavimi olduklarını anlatan Çölgeçen, piyasada bulamadıkları kitapları da burada okuyabildiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız millet kıraathanesinden bahsettiğinde tam olarak neyi kastettiğini anlayamamıştık fakat burayı görünce ne demek istediğini anladık, şu an buradan hiç çıkmak istemiyoruz. Çok güzel bir mekan, huzur veriyor. Dışarıda bulamadığınız kitapların serisini burada buluyorsunuz. Aynı zamanda Eyyübiye bölgesinde kitap okuma oranının artacağını düşünüyorum. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kitap okuyarak ve ders çalışarak faydalanabileceği bir yer. Çok güzel bir proje, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türkiye'nin her tarafında yapılması gerektiğine inandığım bir proje."

Songül Başak ise kıraathanenin, kültür merkezlerinin az olduğu bir bölgede açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıraathanenin merkezi konumda olduğunu aktaran Başak, "Ulaşımda zorluk çekilmeyen bir mekanda bulunuyoruz. Kitap okurken çay ikramı oluyor. Her yaşa uygun kitaplar var. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanŞanlıurfaMillet Kıraathanesi
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