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'Millet Bahçeleri kararı devrim niteliğindedir'

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var, "Millet Bahçeleri kararı, kentlerdeki yeşil alanların artırılması açısından devrim niteliğindedir" dedi.

'Millet Bahçeleri kararı devrim niteliğindedir'

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var, "Millet Bahçeleri kararı, kentlerdeki yeşil alanların artırılması açısından devrim niteliğindedir" dedi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:18
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'Millet Bahçeleri kararı devrim niteliğindedir'

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Var, Millet Bahçeleri projesinin, kentlerdeki yeşil alanların artırılması açısından devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Var, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Bahçeleri Projesi'nin, kentlerin çehresini değiştirebilecek bir düşünce olduğunu, nitelikli, temalı tasarımlarla desteklenmesi halinde kentsel kimliğe olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

Projenin, kentlerdeki yeşil alanların artırılması açısından devrim niteliğinde olduğuna işaret eden Var, ilk planda 21 yerde millet bahçesi yapılmasının planlandığını, bu bahçelerin gerçekleşmesi ve olumlu etkilerinin görülmesiyle diğer kentlerin de havaalanı, üniversite, hastane istedikleri gibi Millet Bahçesi de isteyeceklerini dile getirdi.

Var, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, geçmişte yapılan, kentleri yabancı yurtlu bitkilerle doldurma yanlışlığına düşmeden kentin, bölgenin ve ülkenin doğal bitki örtüsüne yer verilmesi, yörenin bitkilerinin Millet Bahçelerine mührünü vurması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'deki bitki çeşitliliğine de dikkati çeken Var, "Sadece İstanbul'u örnek verirsek; İstanbul 2 bin 500 bitki taksonunu bünyesinde barındırırken ondan 100 kat büyük yüzölçüme sahip Fransa'nın bitki çeşitliliği iki kat bile değildir ya da yaklaşık 55 kat büyük yüzölçümüne sahip İtalya'da bitki çeşitliliği yaklaşık 1,5 katıdır." dedi.

Prof. Dr. Var, doğal türlerle yapacakları bitki kompozisyonlarının daha özgün, dış koşullara daha uygun olacağını her kente özgün, o bölgeyi temsil edecek ıhlamur, akçaağaç, alıç, üvez, erguvan, meşe, ardıç gibi yüzlerce tür bulunduğunu söyledi.

"Millet Bahçeleri kente bitkisel kimlik katmak için çok önemli fırsattır"

Bu bitkilerin, yeni yapılacak yeşil alanların yüzde 60-65'ini kaplamasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, bunun kentsel yeşil alan planlamalarında devrim niteliğinde bir karar olacağını belirten Var, şöyle devam etti:

"Pek çok kentimize gittiğinizde kentin girişinde 'Kirazın (Giresun), fındığın (Ordu), zeytinin (Gemlik) anavatanına ya da başkentine hoş geldiniz' yazıları ya da sloganları ile karşılaşıyoruz ama kenti gezerken ne Giresun'da kiraz, ne de Ordu'da 10-15 metre boy yapan, Avrupa'nın park ve bahçelerini süsleyen fındık ağacını göremezsiniz. Bu nedenle Millet Bahçeleri kente bitkisel kimlik katmak için çok önemli fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz."

Var, Atatürk Havalimanı alanında yapılacak Millet Bahçesinin Rusya-Bitsevsky Parkı ve Amerika-Griffith Parkı'ndan sonra dünyada üçüncü sırada yer alacağını ifade ederek, "Rusya'daki Bitsevsky Parkı, İstanbul'daki Belgrad Ormanı gibi doğal bir ormandır. Yani insan eliyle tesis edilmiş parklar şeklinde sınıflandırırsak Atatürk Havalimanı dünyanın en büyük 2. parkı durumunda olacaktır." dedi.

AA

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