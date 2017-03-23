Millet adına Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

DENİZLİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliği paketine ilişkin, "Bu 18 madde Türkiye'nin önünü açacak maddelerdir. Türkiye'yi bütün hastalıklardan kurtaracak olan maddelerdir. Türkiye'yi bir daha asla ve asla koalisyonlara mahkum etmeyecek maddelerdir." dedi.

Zeybekci, AK Parti Pamukkale İlçe Teşkilatının Fatih Pazaryeri'nde düzenlediği halkla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, referandumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliği paketinin 18 maddeyi kapsadığını hatırlatan Zaybekci, "Bu 18 madde Türkiye'nin önünü açacak maddelerdir. Türkiye'yi bütün hastalıklardan kurtaracak olan maddelerdir. Türkiye'yi bir daha asla ve asla koalisyonlara mahkum etmeyecek maddelerdir. Bugüne kadar denetlenemeyen, hesap sorulamayan cumhurbaşkanını denetlenebilir, hesap sorulabilir ve gerektiğinde mahkemeye bile götürebilecek maddelerdir." ifadelerini kulladı.

Zeybekci, ana muhalefet partisinin "Recep Tayyip Erdoğan tamam da ya ondan sonra yanlış bir adam gelirse." dediğini belirtti.

Milletin en az yüzde 50 oyuyla işbaşına gelecek cumhurbaşkanının asla yanlış bir adam olmayacağını vurgulayan Zeybekci, "Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir liderle zaten problem olmuyor, bir şekilde Türkiye milletin desteğiyle, milletin duasıyla yoluna devam ediyor. Bu düzenleme Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını garanti altına almak için yapılan bir düzenlemedir. 2019'da kimin aday olacağını kim biliyor, o güne kimin garantisi var?" yorumunu yaptı.

"Denizli Ege'nin vizyon şehri oldu"

Bakan Zeybekci, daha sonra Denizli'deki esnaf odalarının yöneticileriyle bir otelde katıldığı toplantıda, ellerinden gelen gayreti göstererek hep birlikte bu ile hizmet ettiklerini dile getirdi.

Genel gelişime bakıldığında, Türkiye'nin 2004 yılından bu yana üçe dörde katlandığını kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Denizli muhtemelen 8'e, 10'a katlandı. Denizli hak ettiğini aldı ve Denizli Ege'nin vizyon şehri oldu. Etrafımızda herkesin özendiği bir şehrimiz var artık. Şehrin altyapısını alttan üste komple yeniledik. Bunları siz yaptınız. Sabrettiniz. Altyapıyı komple yeniledik; belki 100 yıl, 150 yıl, 200 yıl boyunca değişmeyecek şekilde. Bize destek vermeseydiniz biz bunları yapamazdık. Bunu sizlerle beraber inşa ettik, ediyoruz ve edeceğiz."

Zeybekci, Türkiye'nin ilerlemesi, farklı boyutlara, muasır medeniyet seviyesine ulaşması ve hatta ötesine geçmesinde mevcut sistemin engellemelerinin olduğuna değindi.

"Devlet Bahçeli'ye minnet ve şükranlarımı arz ediyorum"

Zeybekci, Türkiye'nin hastalıklardan kurtarılması için önüne gelen bu altın fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği paketine verdiği desteğe de değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"(Mevzubahis milletse, vatansa, bayraksa, bu ülkenin geleceğiyse gerisi teferruattır ve ülkem için bayrağım için ben bunda varım, 'evet' diyorum) diyen Devlet Bahçeli'ye bakın. Allah ondan razı olsun. Bakın neler yapmıyorlar ona, neler demiyorlar. Vay partisini sattı da şu etti de. Menfaatini düşünen, o partisinde işte yüzde 10 alırım, 13, 15, 17 alırım demedi. Türkiye'nin büyük kazancını gördü, büyük fırsatını gördü, risk aldı risk. Kolay değildir. Hiçbir siyasi parti genel başkanının bu şekilde başka bir siyasi partinin bir görüşüne bu şekilde güçlü bir destek vermesi siyasi tarihimizde, kayıtsız ve şartsız dimdik destek vermesi hiç görülmedi. Onun için bu millet adına ben Devlet Bahçeli'ye minnet ve şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Tayyip Erdoğan’ı beğenmeyenlerden beğenenlerden, sevenlerden sevmeyenlerden, Bahçeli'yi beğenenlerden beğenmeyenlerden, bu onların meselesi değil ki onlar bugün var yarın yok ama ilelebet Türkiye var olacak."

Oteldeki toplantıya Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Musa Çelikkol, oda ve borsa başkanları ile esnaf odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.