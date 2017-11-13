Midilli'ye geçmeye çalışan 99 Suriyeli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Suriye uyruklu 99 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik ve Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin iş birliğinde düzenlenen operasyonda, sürat teknesiyle açılmak üzere olan 16'sı çocuk 39 Suriyeli yakalandı. Operasyonda bir organizatör gözaltına alındı, tekneye ise el konuldu.

Altınova Mahallesi Madra Çayı mevkisi açıklarında ise 27'si çocuk 60 Suriyeliyi yakalayan ekipler, yabancı uyrukluları sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.