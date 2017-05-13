Midibüs uçuruma yuvarlandı: 20 ölü

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 FR 247 plakalı midibüs, Muğla-Antalya karayolu Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan da bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Çiçek, kazada araç içinde bulunan kişilerin yerli turistler olduğunu kaydetti.

Öte yandan, kazanın olduğu bölgede yol çift şeritli olarak trafiğe kapatıldı. Bölge, vatandaşların izdiham yaratması nedeniyle 1 kilometrelik güvenlik şeridine alındı.

Başbakan Yıldırım kazayla ilgili bilgi aldı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Muğla-Antalya karayolunda midibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.