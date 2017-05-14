Midibüs kazası kurbanları ailelerine teslim ediliyor

İZMİR - Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu yaşamını yitiren ve İzmir'e getirilen kişilerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilmeye başlandı.

Gece saatlerinde Buca Kaynaklar Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirilen 22 cenazeden ilk olarak kazada hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Melisa Şele'nin cenazesi ailesi tarafından alındı.

Armağan Serttaş'ın kullandığı 03 FR 747 plakalı midibüs, dün Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde uçuruma yuvarlanmış, yaklaşık 30 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.